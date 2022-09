Rund 27.000 Euro investiert die Verbandsgemeinde Eisenberg in jeweils acht Heizgebläse und Notstromaggregate. Damit sollen im Winter in den drei Ortsgemeinden insgesamt fünf Wärmeräume beheizt werden.

Diese Wärmeräume sind vor allem gedacht für „sozial schwache Bevölkerungsgruppen“, die die explodierenden Energiekosten nicht mehr stemmen können, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung zur jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Eisenberg. Über diesen Personenkreis hinaus, so die Empfehlung weiter, sollten sich insbesondere auch ältere Menschen bei sehr kaltem Wetter in diesen Wärmeräumen aufhalten können.

Empfehlung des Gemeinde- und Städtebundes

Mit dieser Vorsorge folge die VG wie auch schon andere Kommunen einer Empfehlung des Gemeinde- und Städtebundes, sagte Bürgermeister Bernd Frey (SPD). Als Standorte sind in Eisenberg die TSG-Jahnhalle, in Kerzenheim die Gymnastikhalle der Grundschule und die Mehrzweckhalle und in Ramsen die Räumlichkeiten des AGTSV und TUS 05 vorgesehen. Die Heizgebläse mit einer Leistung von 80 Kilowatt werden mit Diesel oder Heizöl betrieben, die Notstromaggregate arbeiten mit Benzin und bringen eine Leistung von 2,6 Kilowatt. Wegen der Abgase werden die Geräte außerhalb der Räume aufgestellt. Die Wärme wird durch Schläuche ins Innere geleitet.

Zusätzlich sprach der Bürgermeister ein weiteres Extremszenario an. Bei einem länger anhaltenden Stromausfall wäre auch die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser gefährdet. Denn ohne Strom funktionieren die Pumpen nicht, die das Wasser von den Brunnen in die Hochbehälter pumpen.

Hochbehälter reichen nur 1,5 Tage

Wenn dieser Fall eintreten sollte, reiche der Inhalt der vorhandenen Hochbehälter für 1,5 Tage, rechnete Frey vor. Die Anschaffung eines entsprechenden Notstromaggregats für das Wasserwerk würde rund eine halbe Million Euro kosten und hätte eine Lieferzeit von 56 Wochen, so der Bürgermeister. Wenn in diese Anschaffung investiert würde, würde sich außerdem der Wasserpreis um zehn Cent pro Kubikmeter erhöhen.

Nichts von „Schnellschüssen“ in dieser Angelegenheit hält FWG-Mann Detlef Osterheld und empfahl „etwas gelassener zu werden“. Dieser Meinung stimmte Wolfgang Schwalb zu. Der Sozialdemokrat betonte, dass man nicht alles bis ins Letzte regeln könne. Trotzdem, so meinte Andrea Schmitt (CDU), sollte man „die Leute auf die Krise vorbereiten“. Und Bürgermeister Frey schloss mit der Aussage, die Kommune könne kein „Rundum-sorglos-Paket“ leisten. Von daher war sich der Rat einig, von dieser Investition abzusehen.