Das Klimaschutzmanagement des Donnersbergkreises plant in Zusammenarbeit mit der Energieagentur die Durchführung der „KMU – Energiekarawane“ im Donnersbergkreis. Teil der Energiekarawane ist ein professioneller und kostenloser Energiecheck für kleine und mittlere Unternehmen.

Eine vor Ort durchgeführte Prüfung durch einen auf der Energie-Experten-Liste für Förderprogramme gelisteten Energieberater soll aufzeigen, welches Einsparpotenzial im Betrieb besteht. Im Anschluss an den Energiecheck erhalten die teilnehmenden Betriebe einen Bericht, in dem aufgelistet wird, welche Einsparmöglichkeiten vorhanden sind. Hintergrund ist, dass die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens immer mehr in den Blickpunkt rückt und es durch die aktuelle Energiekrise wird es immer wichtiger, Energie effizienter zu nutzen. Wer Interesse an der Teilnahme hat, kann sich melden unter: lblockhaus@donnersberg.de.