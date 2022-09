Um auch kleinen und mittleren Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich über das Einsparpotenzial im eigenen Unternehmen zu informieren, bietet das Klimaschutzmanagement des Donnersbergkreises in Zusammenarbeit mit der Energieagentur eine Auftaktveranstaltung zur KMU-Energiekarawane an. Diese findet am Donnerstag, 29. September, um 18 Uhr in Kirchheimbolanden statt.

Die Referenten stellen aktuelle Förderprogramme sowie mögliche Effizienz- und Einsparmaßnahmen vor. Zusätzlich können sich Unternehmer für einen kostenlosen Energiecheck anmelden. Dabei kommt ein Energieberater in den Betrieb und schlägt konkrete Maßnahmen vor. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich bei Lydia Blockhaus, E-Mail lblockhaus@donnersberg.de.