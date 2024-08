Eine Zukunft, in der die Region unabhängig von Energielieferanten ist und dabei noch ordentlich etwas für die Umwelt macht – was soll daran denn bitte falsch sein? Grundsätzlich erstmal wenig. Blickt man auf den Ist-Zustand beim Ausbau erneuerbarer Energien, stößt einem dann doch manches auf. Denn tatsächlich bleibt einigen Gemeinden in Zeiten von Schuldenschnitt und enormem Druck, einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren, keine wirkliche Wahl. Und auch die Bürgerinnen und Bürger nicken mit Blick auf heftig ansteigende Hebesätze gerne jedes Projekt ab, was am Ende auch den eigenen Geldbeutel schonen könnte. Klar müssen Kommunen auch etwas tun, um die eigene Lage zu verbessern – erst recht mit Blick auf den Schuldenschnitt. Und sicher gibt es da weitaus schlimmeres als einen Solarpark. Doch was fragwürdig bleibt, ist der Weg dorthin. Dinge, die unter Druck und als letzter Ausweg umgesetzt werden, hinterlassen Scherben. Und in politisch und gesellschaftlich angespannten Zeiten mag es ratsam sei, bei derart wichtigen Entwicklungen, mehr Spielraum und Mitsprache zu schaffen. Sonst wirkt es eher wie die durch die Hintertür erzwungene Energiewende.