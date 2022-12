Oggie hat sein Ziel erreicht: Der Eisenberger Orkun Kirdök war seit Mitte September mit seinem Fahrrad und einem Kühlschrank im Gepäck Richtung Istanbul unterwegs. Um Spenden für die Kinderkrebsstiftung zu sammeln. Hier erzählt er von seiner letzten Etappe.

Von Tirana in Albanien fuhr Oggie über Elbasan weiter nach Nordmazedonien. Die Temperaturen gingen immer mehr zurück, es sei richtig kalt geworden. Immer wieder habe er auf der Strecke mit streunenden Hunden zu tun gehabt, die auch recht aggressiv waren, erzählt er. „Mein Camping-Equipment ist bis zu fünf Grad Celsius ausgelegt, aber oft wurde es nachts kälter, manchmal sogar unter null Grad“, so Oggie. Eine Jacke habe er nicht dabei gehabt, nur einen Windbreaker, der ihn vor Regen und Wind schützte. „Tagsüber und beim Radeln war das nie ein Problem, aber abends war es echt kalt – zum Schlafen hatte ich oft drei Socken übereinander an – und dazu noch eine lange Hose“, ergänzt er. Trotzdem habe er oft seine Füße nicht mehr gespürt, wenn er morgens aufwachte.

Nordmazedonien habe er dann mit viel Regen hinter sich gelassen. Sein nächstes Ziel sei Thessaloniki in Griechenland gewesen. „Als ich hier ankam, fragten mich andere Gäste im Hostel, ob ich Oggie sei, da sie bereits von anderen Reisenden von mir gehört hatten“, erzählt er. Mit einigen Studenten habe er dort drei schöne Tage verbracht und sich direkt als Teil der Studenten-Familie gefühlt.

Trinkwasser eingefroren

An der Küste entlang führte ihn sein Weg dann weiter Richtung Türkei. Und die Temperaturen seien wieder gesunken. „Die nächsten beiden Nächte war mein Zelt, ja sogar das Kondenswasser im Inneren gefroren. Ebenso wie mein Trinkwasser, als ich morgens aufwachte“, erinnert sich Oggie. Es sei eine echte Tortur gewesen. In den kleinen Dörfern an der Küste, die eher weniger touristisch seien und da die Saison ohnehin schon vorbei war, habe es aber kaum Hotels gegeben. Andere Übernachtungsmöglichkeiten seien einfach zu teuer gewesen. „Also war Campen die einzige Option“, sagt er.

Als er kurz vor der türkisch-griechischen Grenze wieder rasten wollte, da es schon dunkel und er müde wurde, sah Oggie sich wieder von fünf streunenden Hunden umgeben und verfolgt, bis er auf einen Friedhof gekommen sei. „Hier gab es eine kleine Behausung, die zum Beten diente. Die Tür war zu, aber nicht abgeschlossen. Also ging ich rein. Nach kurzer Überlegung entschloss ich mich, hier zu übernachten. In diesem kleinen Gebetsraum auf einem Friedhof in Griechenland. Geschützt von Wind, Regen und den Hunden. Ich hatte so ein Glück hier zu sein, zumal es dann ein Gewitter gab.“

Regen, Regen, Regen

Am nächsten Morgen sei er gut erholt zur griechisch-türkischen Grenze geradelt. Nach einigen Fragen zur Reise und zum Kühlschrank durfte er einreisen. „Das Land, in dem ich meine Reise beenden werde! So weit hatte ich es geschafft. Es war ein unbeschreibliches Gefühl! Nur noch 260 Kilometer bis nach Istanbul! Ich war so glücklich“, erinnert sich der Weltenbummler.

Getrübt wurde seine Freude durch das Wetter der nächsten drei Tage: Regen, Regen, Regen. „Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich jetzt auf meinen letzten 500 Kilometern meiner Reise nochmal alles unter Beweis stellen musste, weil das echt die härtesten Bedingungen waren: Eiseskälte, der Gegenwind, der immer da war und Dauerregen“, erzählt er. Das alles sei eine mentale Herausforderung gewesen. „Aber so kurz vor dem Ziel war der Wille natürlich am stärksten – wobei Aufgeben nie eine Option gewesen ist“, betont er.

In den letzten drei Tagen habe er sich günstige Hotels geleistet. „Das tat echt gut und zum ersten Mal realisierte ich, wie sehr ich mich doch an die Kälte gewöhnt hatte und es war so ungewohnt, dass meine Hände und Füße nicht mehr kalt waren und sogar warm werden konnten“, berichtet er.

Dann kam der Tag, an dem er morgens losradelte und nach 86 Kilometern bei Sonnenaufgang die Stadtgrenzen von Istanbul erreichte. „Das Gefühl war unbeschreiblich schön: 3000 Kilometer mit einem Kühlschrank geradelt zu sein; es so weit geschafft zu haben. Ich konnte es selbst kaum fassen“, erinnert er sich.

Dem Verkehr angepasst

Der Verkehr sei Richtung Zentrum immer verrückter geworden. „In Istanbul gibt es keine Regeln, was den Verkehr angeht und Fahrradfahrer mit Kühlschrank sowieso nicht“, sagt er augenzwinkernd. Er tat das einzig Mögliche: Er passte sich an, fuhr durch jede Lücke, die sich bot und überholte rechts und links. Das habe ganz gut funktioniert, bis er „beim Durchquetschen zwischen zwei Autos deren beide Außenspiegel einklappte, woraufhin die Fahrer zwar sauer reagierten, ihn aber glücklicherweise weiterfahren ließen“. Schließlich erreichte er Ortaköy, seinen Lieblingsstadtteil mit der Bosporus-Brücke und einer schönen alten Moschee. Oggie: „Zur Feier meiner Ankunft gab es dann ein australisches Ritual: Ich kippte Bier in meinen Schuh, mit dem ich tausende von Kilometer geradelt war, und trank es daraus“, erzählt er lachend.

Seine Familie habe ihn in Istanbul getroffen und er habe einige schöne Tage mit ihnen verbracht, so Oggie. Insgesamt hat seine Reise 78 Tage gedauert, dieser Tage kam er wieder in Eisenberg an. Ein paar Freunde hätten wohl Interesse, seinen Kühlschrank mit auf eine andere Reise zu nehmen.

Die Spendensumme für die Deutsche Kinderkrebsstiftung lag – Stand gestern – bei rund 10.8000 Euro.