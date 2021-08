Noch bis Dienstag können sich Betriebe kostenlos für die Teilnahme an der kreisweiten Aktion „Heimat shoppen“ am 10. und 11. September anmelden.

Mit einer bundesweiten Aktion unter dem Motto „Heimat shoppen“ soll der örtliche Einzelhandel gestärkt und in der Konkurrenz zum Internethandel besser aufgestellt werden. Am Freitag, 10., und Samstag, 11. September, wird der Donnersbergkreis zum ersten Mal daran teilnehmen. Die Gewerbevereine im Kreisgebiet erhalten bei der Aktion Zuschüsse für begleitende Aktionen während der Verkaufstage wie für Konzerte mit Musikgruppen aus der Region oder Verkaufsstände von regionalen Anbietern von Genussmitteln oder Kleinkunst. Die Teilnahme ist für Betriebe kostenlos, die IHK Pfalz liefert Tüten, Aufkleber, Plakate, und das Wirtschaftsforum Donnersberger Land (vertreten durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Sparkasse Donnersberg und Volksbank) übernimmt die Kosten für die Werbung, die Flying Banner (große Fahnen an den Ständen), die Give-aways (Notiz-Blöcke, Kulis), die Flyer und das Gewinnspiel. Anmeldeschluss ist Dienstag, 10. August. Anmeldungen bei Manuela Schatto: manuela.schatto@sparkasse-donnersberg.de und Prisca Keiper: prisca.keiper@sparkasse-donnersberg.de.