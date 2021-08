Wer hätte das gedacht? So langsam stellt sich endlich Schwimmbadwetter ein. In der nächsten Woche könnten die Temperaturen sogar die 30-Grad-Marke knacken.

Der Sommer meldet sich zurück. Zwar streifen uns zu Wochenbeginn noch schwache Störungen eines Tiefs über der Nordsee und dem Nordmeer, doch zur Wochenmitte hin dehnt das Azorenhoch seinen Einfluss bis nach Mitteleuropa aus und schafft hier einen eigenen Ableger. Infolgedessen trocknet die Luftmasse ab, und die Sonne kann sich immer häufiger in Szene setzen. Dadurch steigen die Temperaturen wieder.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit ausgedehnten Wolkenfeldern. Über Mittag kommt die Sonne häufiger hervor. Mit der kräftigen Einstrahlung in die feuchte Luftmasse können sich dann jedoch mächtigere Haufenwolken mit einzelnen Schauern entwickeln. Die Temperaturen liegen im angenehmen Bereich.

Dienstag: Sonne und Wolken wechseln sich ab. Am Nachmittag können die Wolken mancherorts auch wieder dunkler und bedrohlicher werden, dann sind einzelne kleinere Regengüsse möglich. Insgesamt bleibt es allerdings eher trocken und angenehm warm.

Mittwoch: Der Tag startet freundlich, und mit kräftiger Sonneneinstrahlung kann sich die Luft deutlich aufheizen. Zum Nachmittag hin ziehen von Westen Wolkenfelder übers Land. Diese haben aber kein Regen im Gepäck.

Donnerstag: Abgesehen von einigen dünnen Schleierwolken und harmlosen Schönwetterwolken strahlt von morgens bis abends die Sonne. Es wird sommerlich warm.

Weiterer Trend

Am Freitag bleibt es freundlich und sehr warm. Am Samstag und Sonntag können sich bei schwül-warmen Sommertemperaturen mit sonniger Einstrahlung wieder teils kräftige Regengüsse und Gewitter entwickeln. Auch in der folgenden Woche geht es voraussichtlich oft sonnig und sommerlich weiter, die Temperaturen können sogar auf über 30 Grad klettern.