Dass die Steinborner am Samstag eng zusammenrückten, lag nicht nur an dem kurzen Regenschauer. Insgesamt freute man sich über geselliges Beisammensein und einen regen Austausch.

Seit Jahren hat das Fest in der Mitte des Eisenberger Stadtteils Tradition, nie aber sehnte man sich so sehr danach, wie diesmal. Nach der für alle belastenden Corona-Pandemie freuten sich die Hauptorganisatoren des Vereins Leben und Wohnen in Eisenberg-Steinborn (LWS) nun endlich wieder uneingeschränkt feiern zu können. So ging das 35. Dorfangerfest gut besucht über die Bühne. Currywurst mit selbstgemachter Soße begeisterte ebenso wie herzhafte und süße Waffeln des Fördervereins der Eisenberger Pfadfinder. Mitunter kam es zu langen Warteschlangen vor den Verpflegungsständen. Gut nur, dass es dabei nicht langweilig wurde: Zunächst unterhielt Musiker und Sänger Andreas Sawinski. Er präsentierte unter anderem „Crazy Little Thing Called Love“ von Queen und „Life Is For Living“ von Barclay James Harvest. Im Anschluss übernahm Björn Wilding von der Combo „Die Buwe“. Er spielte Classic Rock auf der Gitarre. Den ganzen Abend stiegen Luftballons zum Weitflug-Wettbewerb gen Himmel. Bleibt abzuwarten, welcher die längste Strecke zurücklegen wird.