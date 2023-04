Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist offiziell: Das Kulturwerck in Eisenberg wird nicht mehr aus der Winterpause kommen. Betreiber Christopher Krill hat einen Schlussstrich gezogen, macht nach ein paar Nachholveranstaltungen endgültig den Haken dran. Warum, das erzählt er im RHEINPFALZ-Gespräch.

Ein kabelloser Staubsauger. Eine Gefriertruhe. Ein Smart-TV-Bildschirm. Wer in den vergangenen Tagen die sozialen Medien im Blick und dabei beobachtet hatte, was Christopher Krill da so alles feilbietet,