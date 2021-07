„Nach intensiver Prüfung und vielen Gesprächen mit Aufsichtsbehörden, Experten und den teilnehmenden Vereinen“ sei die Entscheidung gefallen: Das Residenzfest 2021 wird nicht stattfinden. Das haben Kirchheimbolandens Stadtbürgermeister Marc Muchow und die Beigeordneten Michael Ruther, Birgit Dall sowie Jamill Sabbagh am Montagnachmittag mitgeteilt. Zuletzt hatte die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ganz großen Optimisten etwas Mut gemacht: Immerhin darf seit Freitag wieder mit Großveranstaltungen bis zu 5000 Besuchern geplant werden – „aber nur unter sehr, sehr engen Voraussetzungen“, wie Muchow festgestellt hat. Zu eng seien diese Voraussetzungen, zu groß der logistische Aufwand, zu groß auch die Einschnitte in den Charakter des Festes. Gemeinsam mit den Vereinen will die Stadt nun nach Alternativen suchen.

