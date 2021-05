Lange Zeit liegt der Teich im Schlossgarten trocken und zugewachsen hinter Bauzäunen. Vor wenigen Tagen hat der Bauhof nun das Becken freigeschnitten – es tut sich also etwas bei der lange fälligen Sanierung. Stadtbürgermeister Marc Muchow und Tatjana Fuchs, die Projektverantwortliche in der VG-Verwaltung, sind sicher: Ende des Jahres wird wieder Wasser im Teich sein. Die Sanierung kann starten

„Diese Sanierung ist eine für Jahrzehnte. Deswegen hat sie auch länger gedauert. Vielleicht hätte man sie schon vor längerer Zeit angehen sollen. Sie wurde immer wieder geschoben, indem man kurzfristige Maßnahmen durchgeführt hat“, sagt Muchow. „Aber jetzt ist die Entscheidung gefallen, das richtig zu machen. Wir mussten jetzt zwei Jahre ohne den Teich auskommen. Dafür ist sehr wahrscheinlich, dass die nächsten Jahre gar keine Wartungsmaßnahmen mit Leerpumpen und Wasseraustausch notwendig werden. “

Langer Prozess

Im Vor-Ort-Gespräch mit Muchow, Fuchs und dem Planer Ralf Wester von der Saulheimer „Renatur-Gesellschaft für Gewässersanierung“ wird klar, dass es hier nicht darum geht, das vorhandene Teichbecken aus dem späten 19. Jahrhundert einfach nur wieder abzudichten. Für das Projekt ist erheblich mehr mitzubedenken, von der Wasserversorgung vom Judental her bis hin zu einer technischen Lösung, wie die Teichreinigung künftig schonender und einfacher abgewickelt werden kann. Fuchs ist dankbar, in Wester dafür einen Planer zu haben, der sich diese komplexe Aufgabe zutraue, bei der ja auch Belange des Denkmalschutzes und die Bedürfnisse der Parkanlage mitzubedenken seien – Aspekte, die das Projekt auch in die Länge gezogen haben, wie sie anmerkt. Es seien aufwendige Vermessungen erforderlich gewesen, Beprobungen des alten Betons, der noch aus dem Jahr 1895 stamme und mit Tonabdichtungen versehen sei, Abstimmungen mit dem Denkmalschutz, der hinsichtlich des verwendeten Materials Vorgaben mache. „Die denkmalrechtliche Genehmigung haben wir erst dieses Jahr bekommen“, so Fuchs. „Das ist schon ein langer Prozess gewesen.“

Ein Grundproblem, an dem anzusetzen sei, besteht darin, dass sich im Laufe der Zeit viele Stoffe im Becken ablagern und für Schlammbildung an der Teichsohle sorgen – herabfallendes Laub, Entenkot, auch die Reste dessen, womit gegen die Vorschriften die Enten immer wieder gefüttert werden, was in der Summe wiederum zu Algenwachstum führt, so dass im häufigem Turnus der Teich aufwendig gereinigt werden musste – Wester: „Wasser ablassen, mit dem Radlader reinfahren, in die Ecke schaufeln, über den Damm ins weitere Bachbett oder rausfahren“. Solche Arbeitseinsätze dauerten mehrere Tage und zogen auch das Becken in Mitleidenschaft.

Stattdessen werde nun ein Ablauf integriert, so Wester. Über diese Vorrichtung fließe der Schlamm ab in einen Schacht, in dem eine Pumpe mit einem Zerkleinerungswerk eingebaut sei. Von da könne das Schlamm-Wasser-Gemisch über ein großvolumiges Rohr abfließen und außen, an einer Anschlussstelle an der Schlossgartenmauer, dann von einem Tankwagen aufgenommen und zur Verwertung oder Entsorgung abgefahren werden. Ein Leerrohr werde über eine Horizontalbohrung von außerhalb eingeführt, so dass dafür im Park nichts aufgerissen werden müsse. Die Reinigung des Teiches könne dann in einem Tag bewerkstelligt werden, ohne groß aufzufallen.

Fünf Wochen Bauzeit

Das alte Becken sei seinerzeit mit Stampfbeton eingebaut worden – angemischt, aufgetragen und dann mit der Kelle in Handarbeit verarbeitet, so Wester. Es gebe verschiedene Lagen, auch eine Schicht mit Ton zur Abdichtung – „verschiedene Epochen bilden sich da ab“, so Wester. Die Abdichtung sei wichtig, da das Gelände hier aufgeschüttet sei und der Grundwasserspiegel entsprechend tief liege. Auf das vorhandene Becken werde dann eine zehn Zentimeter starke Schicht Spritzbeton mit Bewehrung aufgebracht. Die Form des Teiches bleibe dabei erhalten, das Volumen werde lediglich durch die aufgetragene Betonschicht ein wenig kleiner.

In diesen Tagen sollen die Aufträge ausgeschrieben werden. Zunächst könnten vorbereitende Arbeiten in Eigenleistung gemacht werden – ein Teil davon ist mit dem Einsatz des Bauhofes bereits geschehen –, danach werden die Bohrungen gemacht für das Leerrohr, in das neben der Abwasserleitung auch Versorgungsleitungen eingeführt werden könnten, auch ein Stromanschluss, so Wester.

„Wir sehen da den Vorteil dieser gründlichen Planung, dass wir die große Revision alle fünf Jahre, die dem Teich ja nachweislich auch sehr geschadet hat, künftig entfällt. Der Teich wird jetzt so erstellt, dass er lange Zeit keinen Schaden mehr nimmt“, ist Muchow überzeugt.

Ende September, Anfang Oktober werde man mit den Arbeiten beginnen können, kündigt Wester an. Die Bauzeit gibt er mit vier bis fünf Wochen an. Solche Arbeiten könnten auch nur im Frühjahr oder Herbst angegangen werden, weil sonst das Material zu schnell aushärte.

Infotreffen am 27. August

Für diesen Teil der Sanierung gehe es um eine Bausumme von rund 150.000 Euro. Im Hintergrund stehen allerdings noch weitere Themen, etwa die Wasserzuführung aus dem Judental über ein altes, aber weitgehend intaktes System, das man erhalten möchte. Ein Leck müsse noch behoben werden.

Die Bürgerschaft soll auch noch die Möglichkeit haben, sich vor Ort zu informieren. Muchow kündigt ein Info-Treffen ein, bei dem das Projekt vor Ort erklärt wird und Fragen gestellt werden können. Das soll am 27. August um 17 Uhr sein, Ansprechpartner sind dann Muchow, Fuchs und Wester.