20 Jahre war Michael Mai Gemeindepfarrer der protestantischen Kirchengemeinde Marnheim-Dreisen, Weitersweiler und Standenbühl. Mit viel Musik und ebenso zahlreichen wertschätzenden Worten ist Mai nun verabschiedet worden.

Die offizielle Verabschiedung hat Dekan Stefan Dominke vorgenommen. Vor allem Mais Sensibilität und Menschlichkeit im Umgang mit seinen Mitmenschen ist neben seinen musikalischen Fähigkeiten in den vielen Grußworten der Bürgermeister, kirchlichen Kollegen und weiteren Funktionsträgern herausgestrichen worden. Sein katholischer Kollege Josef Metzinger fasste es so zusammen: „Er ist ein sehr lieber Kerl, mit dem man zusammen schaffen kann!“

Auf die weitere Zusammenarbeit freute sich denn auch Dominke, denn Mai nimmt ab sofort die neue Stelle im Dekanat als Pfarrer zur Dienstleistung mit den Schwerpunkten Seelsorge und Beerdigungen sowie Popularmusik an. In dieser Aufgabe bleibt er also der Region erhalten – was alle Anwesenden begrüßten, auch wenn die Kirchengemeinde jetzt auf eine Neubesetzung der Gemeindepfarrstelle warten muss.

Herausragende Chorprojekte begleitet

Eine besondere Würdigung erhielt der Pfarrer durch die Mitwirkung des Armsheimer Kirchenchors unter der Leitung von Marina Lukas, der im Verabschiedungsgottesdienst den örtlichen Chor kräftig verstärkte – begleitet von Sofie Bender am Klavier und Ninette Mayer an der Orgel. Zusammen mit Doris Bender, die den Marnheimer Kirchenchor betreut, hatte Mai zahlreiche herausragende Chorprojekte begleitet und unterstützt.

So wird er auch am 29. Juni gemeinsam mit den Chören einen Reinhard-Mey-Liederabend veranstalten. Auf diesen freut er sich schon jetzt, denn der große Liedermacher liegt ihm am Herzen und fand sich immer wieder mit seinen Texten und Melodien in der Arbeit des Pfarrers wieder. Das von allen Gästen gemeinsam gesungene und von Mai mit seiner Gitarre begleitete Lied „Gute Nacht Freunde“ bildete den emotionalen Schlusspunkt des Gottesdienstes.