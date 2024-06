Seit Freitag läuft die Fußball-EM in Deutschland. Und wir wollen wissen, was die Donnersberger mit dem Turnier verbinden, was sie erleben, was sie freut oder ärgert – oder ob sie lieber Handball schauen. In einer täglichen Kolumne berichten wir.

Und, bei wie vielen sind Sie dabei? Nur bei einem? Bei zwei? Oder bei noch mehr? Die Rede ist von Tippspielen zur Fußball-EM. Nun muss ich gestehen, dass ich ein miserabler Prognostiker bin. Das hat (mindestens) zwei Gründe: Zum einen mein unerschütterlicher Pessimismus, wenn’s um „meinen“ FCK geht – schon als Kind habe ich immer gegen Lautern gewettet. Dahinter steht der naive Glaube, dass es weniger schlimm für mich ist, wenn die Vorhersage tatsächlich eintrifft – was natürlich Blödsinn ist, das Leiden ist nicht weniger schlimm. Dennoch habe ich mir die Unsitte bis heute gewahrt. Zweitens: Ich denke viel zu sehr nach, wälze in meinem Kopf Erinnerungen an frühere Partien, schaue, wer bei dieser und jener Mannschaft alles fehlt. Kurz gesagt: Zu viel Kopf, zu wenig Bauch. Deshalb habe ich mir schon vor einiger Zeit bei unserer Betze-Tipprunde meine Frau an die Seite geholt. Als ebenfalls fachkundiges, vor allem aber emotionales Korrektiv. Was zwar unweigerlich jede Woche für interne Diskussionen und bei mir für Kopfschütteln sorgt („Nie im Lääwe gewinne mer geje die“), aber meine (unsere) Punktausbeute seither deutlich nach oben geschraubt hat.

Bei der EM macht das Tipp-Team Knoll/Manz-Knoll nun bei zwei Wettbewerben mit. Eine dritte Anfrage habe ich abgelehnt – irgendwann fehlt einem der Durchblick. Denn stets sind die Regeln anders: Bei der einen Runde werden alle Vorrundenspiele durchgetippt; es gibt fünf Punkte für die richtige Tendenz, sechs Punkte, wenn die Differenz stimmt und sieben Punkte für das exakte Ergebnis. Beim anderen Spiel dürfen die Teilnehmer bis zehn Minuten vor Anpfiff ihre Einschätzung abgeben, hier lautet die abgestufte Wertung fünf – drei – eins Zähler. Außerdem sind vor dem Turnier Zusatzfragen zu beantworten, etwa welche Mannschaft den besten Torschützen stellt und wer Europameister wird. Ab der K.O.-Runde gelten wieder andere Bedingungen: Einmal soll generell das Resultat nach 90 Minuten, im anderen Fall nach einem eventuellen Elfmeterschießen genannt werden. Puuuh... Damit wir nicht durcheinanderkommen, haben wir das jetzt so geregelt: Meine Frau übernimmt das eine, ich das andere Tippspiel. Kopf gegen Bauch – mal sehen, wer besser abschneidet ...

