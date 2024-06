Heute beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Und wir wollen wissen, was die Donnersberger mit dem Turnier verbinden, was sie erleben, was sie freut oder ärgert – oder ob sie lieber Handball schauen. In einer täglichen Kolumne berichten wir.

Grrrrrrr!!!! Bei uns zu Hause herrscht mal wieder Ausnahmezustand. Wegen Fußball. Normalerweise drehen die männlichen Mitglieder des Haushalts nur an Bundesligaspieltagen durch (und an den Tagen davor und danach), aber nun geht das kollektive Jubel-Analyse-Beschwerde-Besserwisser-Prozedere vermutlich vier Wochen lang. Und wir Frauen machen auch ein bisschen mit. Denn: Es ist Europameisterschaft. Der Sohn hat seinen Kindergeburtstag extra auf Freitag gelegt – das Eröffnungsspiel der Deutschen. Ich glaube, er hat schon im Januar die anderen sieben Jungs dazu eingeladen. Sie verlangen nichts, außer: Nachmittags selbst auf dem Kunstrasenplatz im Ort kicken zu dürfen, danach Burger mit Pommes essen und anschließend wollen sie sich zwei Stunden auf den Anpfiff vorbereiten. Das Spiel schauen sie gemeinsam. Mit dabei sind ein Halb-Italiener, ein Halb-Franzose, ein Halb-Türke – und zum Glück kein Halb-Schotte. Ohne einen Auftaktsieg der DFB-Elf gehen die Tiki-Taka-Taktik-Debatten der Zwölfjährigen vermutlich bis weit in die Nacht. Und das Wochenende wäre gelaufen. Ach ja, Eltern und Geschwister dürfen übrigens nicht mit der Bande das Spiel schauen, sondern nur für Getränke und Snacks sorgen. Ich liebe die EM jetzt schon. Wirklich.

Mitmachen



Die Fußball-EM in Deutschland: Das ist ein besonderes Ereignis. Bis zum Finale berichten wir jeden Tag an dieser Stelle über persönliche EM-Erlebnisse oder -Erinnerungen. Wir weisen auf besondere Veranstaltungen im Donnersbergkreis hin, erzählen von feiernden (oder weinenden) Fans, berichten über Public Viewing oder analysieren knallhart die Spiele der deutschen Elf als seien wir Bundestrainer. Wir fragen auch Menschen auf der Straße oder Promis, wie sie zum Turnier stehen. Wenn auch Sie liebe Leser, etwas zur EM zu sagen haben, etwas Kurioses, Verrücktes oder Emotionales erlebt haben: Schreiben Sie uns eine E-Mail an reddonn@rheinpfalz.de.