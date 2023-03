Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Elvira Stark ist in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Mannheimer Wohnblock aufgewachsen. Schon immer hatte sie den Traum vom eigenen Pferd. Mit 44 Jahren hat sie ihn sich erfüllt – und 2014 hat sie ihr Hobby sogar zum Beruf gemacht. Die Rosenthalerin bietet pferdegestütztes Coaching für Kinder, Erwachsene und Teams an.

Idylle pur. Wiesen, Felder und Wald, so weit das Auge reicht. Dazwischen Fletan, der sensible Schimmel von Elvira Stark, mit einigen anderen Pferden auf der Weide. „Eigentlich hatte ich einen