Eine vielversprechende Tribute-Liveshow gastiert am 4. März in der Stadthalle Kirchheimbolanden. Die Formation Elton and the Joels bringen dabei Welthits von Elton John und Billy Joel. Der Vorverkauf ist angelaufen.

Elton John und Billy Joel gehören zu den erfolgreichsten Pop-Künstlern aller Zeiten. Zusammen haben sie mehr als 450 Millionen Tonträger verkauft. Vor allem aber auch ihre einzigartigen Konzerte begeistern seit 50 Jahren das Publikum. Elton and the Joels bringen die großen Erfolge von beiden Künstlern in einer mitreißenden Liveshow auf die Bühne, verspricht der Veranstalter. Von „Crocodile Rock“ bis „Piano Man“, von „I’m still standing“ bis „Uptown Girl“: Die Liste der Welthits, die Bastian Korn und seine sechsköpfige Liveband im Repertoire haben, bietet für jeden etwas.

Bastian Korn ist seit Jahrzehnten in ganz Deutschland und dem europäischen Ausland auf der Bühne und hat sich nicht nur als Pianist, sondern auch als außergewöhnlicher Entertainer einen Namen gemacht. Die musikalische Vereinigung von „Rocket Man“ (Elton John) und „Piano Man“ (Billy Joel) ist dabei nicht willkürlich. In den 1990er-Jahren gingen beide mehrfach gemeinsam auf Tour. Den gefeierten Auftritten der Musiklegenden spüren Elton and the Joels nun am Samstag, 4. März, in Kirchheimbolanden in der Stadthalle an der Orangerie nach. Die Stadt setzt hiermit die Tradition der beliebten Tribute-Nächte zum nunmehr 15. Mal fort. Dabei gastierten bereits Hochkaräter wie Still Collins, BOSStime, We Rock Queen oder ABBA Fever“ in der Kreisstadt am Donnersberg.

Info

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei Office-Star Enders in Kirchheimbolanden und im Büro der Stadthalle. Das Konzert ist unbestuhlt.