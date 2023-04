Das Mittagessen an den Grundschulen Göllheim und Zellertal soll im neuen Schuljahr teurer werden. Auch auf die Eltern kommt deshalb eine Preiserhöhung zu.

Die Kinder, die die Grundschulen Zellertal und Göllheim besuchen, haben das Glück, täglich frischgekochtes Essen, geliefert vom Lautersheimer Gutshof, zu bekommen. Das hat allerdings auch seinen Preis. Aktuell berechnet der Lieferant – in Mischkalkulation – für ein Mittagessen mit Nachtisch an der Grundschule Zellertal 3,45 Euro, an der Grundschule Göllheim sind es 3,40 Euro. Der Vertrag läuft allerdings am 31. August aus. Zwar soll das Essen auch danach, so wie bereits seit Jahren, vom Lautersheimer Gutshof kommen, dann allerdings zu erhöhten Preisen. Der Grund: Auch für den Erzeuger wird alles teurer, sowohl die Lebensmittel als auch die Energie. Die Preissteigerung hält sich allerdings im Rahmen: Künftig kostet ein frischgekochtes Mittagessen samt Nachtisch an beiden Schulen vier Euro.

An der Grundschule Göllheim verteuern sich darüber hinaus auch die Dienstleistungen rund um die Essensausgabe, also die Zubereitung, die Anlieferung in die Schulküchen in eigenen Kühl- und Wärmebehältnissen, die Essensausgabe, die Reinigung des Geschirrs und der Tische und die Entsorgung der Essensreste. Konkret steigt die Tagespauschale für Montag bis Donnerstag von 90 auf 100 Euro. Freitags sind bisher 25 Euro fällig, künftig werden es 28 Euro sein. An der Grundschule Zellertal liegt die Pauschale von Montag bis Freitag bei 50 Euro und wird sich auch nicht ändern.

Aufgrund der Anpassung der Berechnungsgrundlage pro Essen erhöhen sich die monatlichen Pauschalen, die von den Eltern zu zahlen sind, um zehn oder zwölf Euro, je nachdem für wie viele Mahlzeiten das Kind angemeldet ist. Die Eltern der Göllheimer Kinder zahlen beispielsweise für ein Kind der Ganztagsschule (montags bis donnerstags) statt bisher 58 dann 68 Euro pro Monat. Wenn das Kind auch freitags am Mittagessen teilnimmt, kostet es statt bisher 72 künftig 84 Euro. Der neue Vertrag soll lediglich für das Schuljahr 2023/24 gelten.