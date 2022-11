Zu einigen Irritationen bei Eltern angehender Schulkinder hat nach Angaben der Kreisverwaltung das Anschreiben geführt, das sie zu den Schuleingangsuntersuchungen für das Schuljahr 2023/2024 verschickt hatte. Mehrere Nachfragen zeugten davon, dass nicht eindeutig hervorgegangen sei, wo die Untersuchungen Seiten des Gesundheitsamts Donnersbergkreis stattfinden. Bis Ende des Jahres 2022 werden die Schuleingangsuntersuchungen in der Außenstelle des Gesundheitsamtes im Westpfalz-Klinikum in Rockenhausen, Krankenhausstraße 10, durchgeführt, stellt die Verwaltung klar. Ab Januar 2023 wird dann die Außenstelle des Gesundheitsamts beim Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) in Kirchheimbolanden, Amtsstraße 27, der Ort der Untersuchungen sein.