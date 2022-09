Ob Bewegungs-, Ernährungs- oder Musik-Kita, viele Kindertagesstätten nutzen Fortbildungen und Zertifikate, um den Kindern Vorteile zu bieten. In der Kita Frechdachs in Einselthum gibt es jetzt ein Programm, bei dem die Eltern im Mittelpunkt stehen.

Bei dem Programm „Schatzsuche“, das vom Land Rheinland-Pfalz mitfinanziert wird, geht es darum, dass Eltern ihre Kinder zu starken Persönlichkeiten machen sollen. Dabei stehen nicht die Defizite des Kindes im Mittelpunkt, sondern seine inneren Stärken, seine Schätze. Die sollen von den Eltern herausgefunden und anschließend positiv unterstützt werden.

In der Kita Frechdachs in Einselthum hat der erste Schatzsuche-Kurs bereits stattgefunden. Eingeladen waren Eltern, deren Kinder in der Übergangsphase von der Kita zur Schule sind. „Das Bild der Schatzsuche ist ganz bewusst gewählt“, erzählt Kita-Leiterin Sigrid Awenius, die sich zusammen mit ihrer Kollegin Consuela Jurovschi als Schatzsuch-Referentin hat ausbilden lassen. „Die Eltern sollen sich auf eine Reise begeben, um die Schätze, die das Kind in sich trägt, zu bergen.“ Man solle bei dem ansetzen, was das Kind schon hat, nicht bei dem, was ihm fehlt.

Bereit für die Schule

Eine der Teilnehmerinnen war Kira Arneth aus Einselthum. „Das war eine sehr aufregende Zeit“, beschreibt sie die sechs Abendkurse. Am besten gefallen hat ihr der Austausch mit den anderen Eltern und dass die Unsicherheiten, die man in Bezug auf sein Kind hat, erstens geteilt und zweitens während des Kurses auch ausgeräumt wurden. „Am Ende haben wir gesehen: Mein Kind ist bereit für die Schule.“

Der Prozess, sich bewusst zu machen, was das Kind schon kann, was es schon selbstständig macht, steht im Mittelpunkt der Schatzsuche. Dazu zählt zum Beispiel den Weg zur Kita alleine zu laufen, im Haushalt zu helfen oder auch der erste Umgang mit Zahlen und Buchstaben, berichtet Arneth.

Nächste Schatzsuche schon geplant

Dabei sei das Programm auch wertvoll für die Arbeit in der Kita: „Durch die Schatzsuche wurde diese positive Bestärkung der Kinder noch mehr in den Fokus gerückt und hat auch unsere Zusammenarbeit im Team gestärkt“, berichtet Awenius. Die Erzieherinnen wollen in der Kita für die Stärkung des Kindes die Basis legen, aber „wir wollen auf diesem Weg die Eltern mitnehmen, damit das Zuhause weitergeht“, sagt die Leiterin.

Das Programm ist speziell auf die Gruppe anpassbar. „Wir können das ganz individuell gestalten und schauen, was die Eltern und Kinder im Moment brauchen“, erklärt Jurovschi. Zudem sei es kein starrer Vortrag, weil die Eltern während der Schatzsuch-Kurse selbst zum Nachdenken anregen und das Programm gestalten. Da der erste Kurs so gut ankam, startet im Herbst nun gleich der nächste Kurs, der dieses Mal allen Eltern offensteht. Dann wird wieder fleißig auf Schatzsuche gegangen.