Fussball: So richtig wusste Pascal Weber nicht, wie das erste Kindergarten-Fußballturnier der VG Winnweiler ankommen würde. Dazu kam, dass am Samstagmittag Temperaturen um die 30 Grad Celsius herrschten. Doch nach der Veranstaltung gab es nur ein positives Fazit.

„Das war so unglaublich gut“, sagte Pascal Weber, der Ideengeber des ersten Kindergarten-Fußballturniers der Verbandsgemeinde Winnweiler. Er ist selbst Kindergartenleiter und hatte beim Turnier die Rolle des Stadionsprechers übernommen.

Um 11 Uhr herrschte am Samstag auf dem Sportplatz des TuS Münchweiler-Alsenz großer Betrieb. Rund 200 Personen tummelten sich auf dem Platz. Discomusik tönte aus den Lautsprechern an den Essensständen. Am lautesten war der Geräuschpegel am Fußballkleinspielfeld, wo die Kinder zwischen drei und sechs Jahren in Teams dem Ball hinterherjagten und die Eltern teils in selbst angefertigten Trikots der Kita mit dem aufgedruckten Namen der Tochter oder des Sohnes auf dem Rücken ihre Kleinen anfeuerten. Eine Mutter skandierte: „Leo, lauf, schieß, ja. Tor!“ Ein Vater feuerte seine Tochter an: „Hol dir den Ball!“ Beim Kindergarten-Fußballturnier herrschte Volksfeststimmung.

„Ich hatte die Idee im August 2022, als ich in meiner Kindertagesstätte ein Fußball-Projekt ins Leben gerufen habe“, sagte Organisator Pascal Weber und berichtete: „Die Kinder haben damals einmal in der Woche mit mir Fußball gespielt. Irgendwann haben sie dann mal gefragt, ob sie auch gegen Kitas in der Umgebung spielen können. Ich habe nachgedacht und habe mich dann mal drangesetzt, ein Turnier in der VG auf die Beine zu stellen, in dem die Bedürfnisse der Kinder voll berücksichtigt werden.“

Sieben Zusagen

Weber wollte den ersten Versuch, mit Kitas, die die VG als Träger haben, starten. „Von neun Kindertagesstätten, die ich anfragte habe, haben mir dann sieben zugesagt, das hat mich schon sehr gefreut“, sagt Weber, der sich das Ziel gegeben hat, Mädchen und Jungs für den Fußball zu begeistern.

Der Organisator fand dann auch zahlreiche Sponsoren. „Unter anderem hat die Buchhandlung Frank in Winnweiler, die Firma Schwab in Dannenfels und auch die Sparkasse viel beigesteuert, so dass wir wirklich ein professionelles Turnier organisieren konnten“, sagte Weber. Den TuS Münchweiler-Alsenz fand er als Kooperationspartner, der die Spielstätte zur Verfügung stellte. „Ohne den Verein hätten wir das Turnier natürlich nie auf die Beine stellen können. Über die Hilfe bin ich wirklich froh gewesen.“ Fördermittel gab es auch von der Fritz-Walter-Stiftung. „Das Spielfeld hat uns die Stiftung organisiert“, erzählt Weber. Verbandsbürgermeister Rudolf Jacob stiftete die Pokale und die Medaillen für die kleinen Teilnehmer. „Und natürlich die Eltern und die Kinder waren grandios. Die haben Banner gebastelt, die auch beim Turnier zu sehen war, alle haben so eine positive Grundstimmung gebracht, das war schon erstaunlich und grandios.“

„Es gibt nur Gewinner“

Jede Mannschaft spielte im Modus jeder gegen jeden. Am Ende gewann die Kita Münchweiler-Alsenz in einem Endspiel gegen den Konkurrenten Steinbach mit 5:4. „Letztlich war es eigentlich egal, wie die einzelnen Mannschaften abgeschnitten hatten. Es gab eigentlich nur Gewinner“, sagte Weber.

Der Erzieher will das Turnier nach der sehr positiven Erfahrung in der Verbandsgemeinde etablieren. „Ich fände es schon super, wenn wir einmal im Jahr, vielleicht dann immer wieder an einem anderen Ort der VG, so ein Turnier veranstalten“, sagte Weber, der hinzufügte: „Ich werde für das nächste Mal dann auch die konfessionellen Kindertagesstätten anschreiben, so das es wirklich ein richtiges VG-Kitafußballturnier wird.“

Tabelle

Erstes Kita-Fußballturnier

1. Kita Münchweiler

2. Steinbach

3. Lohnsfeld

4. Imsbach

5. Winnweiler

6. Sippersfeld

7. Hönnigen