Pastor Hans Gaul verabschiedet sich nach fünf Jahren in der Pfarrgemeinde Rockenhausen mit Katzenbach in den Ruhestand. Seinen Posten übergab er Anfang April an Elisabeth Dominke. Einführung und Verabschiedung, die in einem Gottesdienst in der Donnersberghalle geplant waren, mussten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Hans Gaul möchte Rockenhausen auch in Zukunft treu bleiben. „Ich habe mich hier gut eingelebt. Die Lebensqualität ist gut, und man hat alles, was man braucht“, sagt er. Auch in der Pfarrgemeinde wird man ihn weiterhin sehen. „Die Kirche lebt von Ruheständlern“, weiß er aus eigener Erfahrung. Wo er gebraucht wird, möchte er helfen. Doch bevor er der Pfarrgemeinde wieder zur Seite steht, möchte Gaul zunächst mal seinen Ruhestand ein bisschen genießen. „Es ist schön, morgens in aller Ruhe die Zeitung lesen zu können.“

Sein letztes Arbeitsjahr war für den 65-Jährigen wegen der Corona Pandemie ein sehr ungewöhnliches. Vieles sei ausgefallen oder konnte nicht umgesetzt werden, wie zum Beispiel die Stunden für die Konfirmationsvorbereitung.

Diese Aufgabe übernimmt zukünftig Seelsorgerin Elisabeth Dominke. „Ob und wie die Konfirmation stattfinden kann, ist noch unklar“, sagt Dominke. Geplant sei vorerst, die Konfirmation im Sommer im Schlosspark durchzuführen, so wie im vergangenen Jahr.

Von Marburg in den Donnersbergkreis

Die 57-Jährige war zuvor für die Pfarrstelle Dielkirchen/Ransweiler zuständig. Vor fünf Jahren hatte sie diese zur Aushilfe übernommen. Aufgewachsen ist die Pastorin in Marburg, dort hat sie evangelische Theologie bis zum ersten Examen studiert. Danach kümmerte sie sich um ihre Familie und zog mit ihrem damaligen Mann, ebenfalls Pfarrer, nach Rathskirchen in den Donnersbergkreis. Im Frankenthaler Gemeindezentrum absolvierte sie ihr zweites Examen. Von dort übernahm sie erstmals eine halbjährige Stelle in Marienthal, im damaligen Dekanat in Rockenhausen.

Schon vieles ist ihr vertraut

Fremd ist der Geistlichen die Kleinstadt nicht, da einige Rockenhausener Straßenzüge zum Kirchenbezirk Dielkirchen/Ransweiler gehören. Für diese 800 Gemeindemitglieder übernahm sie bereits Beerdigungen und Geburtstagsbesuche. „Deshalb ist mir hier schon vieles vertraut, das finde ich sehr schön“, sagt Dominke. Dennoch möchte sie in Rockenhausen erstmal alles kennenlernen. „Vorher war ich Einzelkämpferin und musste jeden Brief selbst schreiben“, erzählt die Geistliche und lacht. „Jetzt bekomme ich Hilfe, zum Beispiel von dem Assistenten für Bürodienst, Frank Böhmer. Das ist eine unglaubliche Entlastung.“ Auch der Bauausschuss, der Ökumeneausschuss oder der Diakonie- und Kitaausschuss seien der Pfarrerin eine große Hilfe bei ihren zukünftigen Aufgaben.

Auch bei Jugendarbeit erkennbar sein

Für die Zukunft hat sie viele Ideen – welche davon umzusetzen sind, das müsse sich natürlich erst noch zeigen. Vor allem möchte sie hier einen Besuchsdienstkreis umsetzen: regelmäßige Gespräche für ältere Menschen in Altersheim oder für jene, die alleine zu Hause wohnen. Bei der Tafel und der Flüchtlingshilfe war Dominke schon länger tätig, diese Projekte möchte sie gemeinsam mit der Kirche unterstützen. Auch die Vernetzung mit dem Stadthaus sei „ein großes Juwel“, das ausgebaut werden solle. Die Konfirmandenarbeit zum Beispiel könne vermehrt über das Stadthaus erfolgen, um so einen Draht zu den Jugendlichen zu bekommen.

Weiterhin möchte die Pastorin die „Zeit für Kirche“ weiter beibehalten, einen Aktion, die sie ebenfalls im Vorfeld schon unterstützt hat. Bei der Jugendarbeit möchte sie mehr auftreten und erkennbar sein. Unabhängig von Dominkes Ideen plant die evangelischen Kirche beispielsweise einen Anbau der Kindertagesstätte und die Renovierung im Innenbereich der Kirche.

Hund Vito bei Besuchen im Heim dabei

Ein Pluspunkt in Rockenhausen sei die zentrale Lage. „Gottesdienste finden aktuell zwar statt, aber mit einem großen Hygienekonzept, welches auch sehr gut gelöst ist“, schildert Dominke. Doch natürlich seien die Auswirkungen der Pandemie in vielen Bereichen schmerzhaft spürbar. „Am schlimmsten finde ich in der Corona-Pandemie, dass ich bei Beerdigungen die Trauernden nicht in den Arm nehmen kann.“ Die Unsicherheit bei den Menschen sei groß.

Eine große Hilfe ist ihr auch Hund Vito. Der vierjährige Labrador begleitete die Pastorin bereits in den vergangenen Jahren bei Besuchen in Pflegeheimen. „Für die Menschen dort oder in der Sterbebegleitung ist der Hund sehr wichtig.“

In der Kirche in Katzenbach, die zu Rockenhausen gehört, sei zurzeit kein Gottesdienst möglich. „Die Kirche ist zu klein, durch das Hygienekonzept würden höchstens sechs Personen darin Platz finden.“ Für Pfingsten hofft Dominke auf einen Open-Air-Gottesdienst am Steinkreuz. Auch in Zukunft möchte sie bei Fragen gerne ihren Vorgänger Hans Gaul zurate ziehen. Der Übergang sei sehr gut gelaufen, befinden beide.