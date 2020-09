Bei den deutschen U20-Leichtathletikmeisterschaften in Heilbronn erreichte die für den 1. FC Kaiserslautern startende Elena Hartmann (Foto) aus Börrstadt den Finaleinzug über 400 Meter Hürden. An ihre Leistung vom Tag zuvor (63,28 Sekunden) kam sie in 63,86 Sekunden allerdings nicht mehr heran, doch auch diese Zeit hätte zu nicht mehr als Platz acht gereicht. red/bsi