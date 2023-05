Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den achten Platz erreichte die Börrstadterin Elena Hartmann bei der U20-Deutschen-Meisterschaft (DM) über die 400-Meter-Hürden. Ganz zufrieden ist sie damit nicht. Wir haben mit ihr über die DM, die Leichtathletik und ihre Zukunftspläne gesprochen.

63,86 Sekunden reichten am Ende im Finale der U20-DM in Heilbronn für Elena Hartmann, die für den 1. FC Kaiserslautern antritt, zum achten Platz. „Das ist am Ende nicht schlecht,