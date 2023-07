In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen wurde in der Straße „Auf der Weide“ ein Elektrofahrrad aus der Garage eines Einfamilienhauses gestohlen. Es handelte sich um ein schwarz-orangefarbenes E-Bike von „Trek“. Das Elektrofahrrad wurde samt Fahrradtasche und Ladegerät entwendet. Der Gesamtwert wurde mit 2700 Euro angegeben. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen und Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.