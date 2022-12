Bei vielen Handwerksbetrieben ist ein Generationswechsel angesagt. Am besten gelingt das, wenn Alt und Jung an einem Strang ziehen. Lothar und Axel Ernst sind ein Beispiel dafür. Ihr Elektro-Unternehmen ist erfolgreich unterwegs. In diesem Jahr wurde das 50-jährige Bestehen des Betriebs gefeiert.

Elektro Ernst wurde 1972 von Inge Ernst in Albisheim eigentlich als Nebenerwerbsbetrieb gegründet, wobei sich die Firma zunächst auf Installationen in Häusern konzentrierte. Der heutige Inhaber Lothar Ernst erinnert sich noch daran, dass man aber bei seiner Mutter auch Elektrogeräte kaufen konnte, die im Flur aufgebaut waren. Später kam dann ein Ladengeschäft hinzu.

1981 machte Lothar Ernst eine Berufsausbildung zum Elektriker, 1988 legte er die Meisterprüfung ab. „Ich war damals der jüngste Elektromeister in Deutschland“, sagt er. Danach ging es so richtig los: Es war die Zeit, in der das Privatfernsehen Einzug hielt und die Menschen sich Satelliten- Antennen zulegten. Ein Thema, das Elektro Ernst viele Jahre lang beschäftigen sollte. Auch Reparaturen an Fernsehern und Radios, die damals noch mit Röhren bestückt waren, konnte Ernst erledigen.

2015 nach Ramsen umgezogen

Zur Jahrtausendwende kam dann der wohl wichtigste Schritt für sein kleines Handwerksunternehmen. Photovoltaikanlagen waren angesagt. Der Betrieb montierte damals größere Anlagen auf die Dächer. Natürlich wurden weiterhin auch die anderen Geschäftsfelder eines Elektro-Handwerk-Betriebs bedient. Reparaturen in Häusern oder an Geräten, Installationen im überschaubaren Rahmen, also keine Großbaustellen. Dass dies damals der richtige Mix war, darin fühlt sich Ernst heute bestätigt. Denn als die ersten staatlichen Förderprogramme für Photovoltaik zurückgefahren wurden, hatte er ausreichend in anderen Gebieten zu tun.

Ernst lebt seit vielen Jahren in Ramsen mit seinen beiden Söhnen und Ehefrau Anita. Sie ist Friseurmeistern und betreibt im Dorf ein Friseurgeschäft und so lag es nahe, dass Elektrotechnik Ernst seinen Firmensitz nach Ramsen verlegte. 2015 war es soweit. In der Hauptstraße gibt es eine Ladenfläche, in der man sich viele Elektrogeräte anschauen kann. Beschafft, aufgestellt und in Betrieb genommen werden sie dann von den eigenen Fachleuten.

Sohn Axel als gleichberechtigter Partner

Das Hauptgewerbe wird jedoch mit moderner Elektrotechnik fortgeschrieben. Sohn Axel machte zwischen 2016 und 2018 eine Berufsausbildung zum Elektrotechniker und will in die Fußstapfen seines Vaters treten. Seit 2019 hat auch er den Meistertitel und seitdem sind beide gleichberechtigte Partner in dem Familienbetrieb. Vier Mitarbeiter und ein Auszubildender sind heute im Team und wieder nimmt das Thema Photovoltaik eine große Rolle ein. Mittlerweile kümmerst sich Elektrotechnik Ernst komplett um die Abwicklung von neuen Photovoltaikanlagen. Von der Beschaffung bis zur Inbetriebnahme und Genehmigung.

Auch das Thema Elektromobilität macht vor dem Ramser Handwerksbetrieb nicht halt. In den letzten Monaten konnte das Unternehmen viele Wall-Boxen montieren, sodass die Kunden ihre Elektrofahrzeuge zu Hause schnell aufladen können. Auch im Fuhrpark ist mittlerweile ein elektrisch betriebener Transporter im Einsatz. Im Bausektor hat sich Ernst auch auf das Thema Smart Home konzentriert. Das bedeutet die Installation von elektronischen Systemen im ganzen Haus, die vom Handy aus gesteuert werden können.

Material fehlte an allen Ecken

Der Betrieb, der einen mittleren sechsstelligen Umsatz macht, hätte im vergangenen Jahr mehr machen können. Es fehlte aber an allen Ecken und Enden an Vormaterial. Egal, ob Steckdosen, Schalter oder Steuerplatinen. Lieferzeiten von bis zu drei Monaten waren normal. Für das kommende Jahr sehen sich die beiden Chefs gut aufgestellt. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt, wobei man sich nie zurücklehnen dürfe, unterstreicht Lothar Ernst. Sehr schnell gibt es neue Rahmenbedingungen, denen man sich auch stellen müsse. Auf jeden Fall sei das Thema Glasfaser-Hausanschluss eines, das sie beschäftigen werde.