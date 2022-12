Im Jahr 2022 hatte die Belegschaft der Eisenberger Klebsandwerke viel zu tun. Das Unternehmen, das im nächsten Jahr seinen 120. Geburtstag feiert, konnte seine Position am Markt behaupten und sogar den Umsatz steigern: von 36 Millionen Euro (2021) auf nun wohl 39 Millionen.

Es war eine positive Bilanz, die Geschäftsführer Michael P. Wiessler bei der jüngsten Betriebsversammlung ziehen konnte. Und das, obwohl die Klebsandwerke in Eisenberg, bei denen derzeit 150 Mitarbeiter, darunter fünf Auszubildende, beschäftigt sind, natürlich auch von den aktuellen Krisen gebeutelt sind: Corona und seien Effekte, explodierende Rohstoffpreise und natürlich die Energiekrise forderten das Unternehmen wie nie zuvor heraus. Während man früher mit den Rohstofflieferanten einmal im Jahr die Preise festzurrte, musste in diesem Jahr mehrfach nachjustiert werden. In manchen Fällen, so Wiessler, musste man sogar vorn Fall zu Fall verhandeln. Die explodierenden Kosten mussten natürlich auch an die Kunden von EKW weitergereicht werden. „Das waren manchmal schwierige Verhandlungen“, betonte Wiessler.

Die Nachfrage nach Produkten aus Eisenberg war trotz der allgemeinen Krisenstimmung extrem hoch. „Umsatz gut, arbeitsmäßig sehr anstrengend, Ergebnis nicht im Gleichschritt“, so fasste Wiessler das zu Ende gehende Jahr zusammen. Viele Aufträge mussten kurzfristig erfüllt werden und neben den erwähnten schwierigen Umständen gab es auch noch Probleme in der Logistik. Zeitweise gab es kaum freie Kapazitäten bei Spediteuren oder Logistik-Unternehmen, die Frachten in Containern abwickeln. Hinzu kam dann noch, dass die Preise hierfür sich verzehnfacht hatten, erklärt Wiessler.

Kombibrenner wird installiert

In Sachen Energie habe man zu Beginn des Jahres sehr schnell erkannt, dass man sich auf die eigene Stärke konzentrieren muss, um sich vom Markt etwas unabhängiger zu machen. Daher wird in den nächsten Wochen beispielsweise in einer Trocknungsanlage für Klebsand ein effektiver Kombibrenner installiert. Dann kann man dort wahlweise mit Öl oder Gas heizen. Auch in Sachen Stromversorgung wird gehandelt. Auf großen Dachflächen des Unternehmens werden Photovoltaik-Anlagen installiert. Dadurch kann ab Mitte des Jahres rund ein Drittel des Strombedarfes selbst mit Hilfe der Sonnenenergie produziert werden.

Über die Lage EKW Group, in der neben dem Stammwerk Eisenberg auch noch 13 andere Unternehmen und Vertriebsorganisationen mit von der Partie sind, gab der Geschäftsführer ebenfalls einen kurzen Einblick. Die Integration des Grünstadter Feuerfestunternehmens Hagenburger sei auf gutem Weg. Dem südamerikanischen Unternehmen EKW do Brasil sei es gelungen, in den vergangenen drei Jahren den Umsatz zu verdoppeln und in der Türkei konnte man die Marktposition deutlich ausbauen. Die EKW Group konnte den Umsatz von 98 Millionen Euro im Jahr 2021 auf rund 115 Millionen Euro bis Ende dieses Jahres erhöhen. Wie sich die Geschäfte im nächsten Jahr entwickeln, könne man nur schwer abschätzen.

Wiessler wertschätzte in seiner Ansprache nicht zuletzt die Zuverlässigkeit der Belegschaft. Mit sehr viel Engagement und sehr hoher Motivation werde man auch zukünftige Herausforderungen meistern. Betriebsratsvorsitzender Tobias Müller stellte derweil die Mannschaft des neuen Betriebsrates vor, der im Laufe des Jahres neu gewählt wurde.

Im Rahmen dieser Betriebsversammlung wurden auch langjährige Mitarbeiter*innen geehrt. 40-jähriges Arbeitsjubiläum hatten Andrea Heid und Frank Janson. Yaman Riza ist 30 Jahre im Unternehmen und ein viertel Jahrhundert dabei sind Birgit Janson, Matthias Denzer, Uli Appel, Tobias Müller und Ricco Radünz. 20 Jahre Betriebszugehörigkeit konnten Daniela Würz, Björn Pabst, Bruno Smid und Oliver Baum feiern. 10-Jähriges hatten Gabriele Stumpf, Bastian Vesenberg, Jochen Schumacher und Lukas Kemmer.