Fast 300 Starter sind beim Stadtlauf in Eisenberg dabei. Das Rennen ist zugleich die Pfalzmeisterschaft. Vorne sind die Favoriten. Auch Lokalmatadoren mischen mit.

Die Tropfen hingen schwer in der Luft, als sich kurz vor dem Startschuss die ersten Läufer ihre Nummern zurechtrücken. Ein paar klatschten sich in die Hände, andere stampften gegen die Kälte an. Nieselregen, grauer Himmel – Bedingungen, bei denen man eigentlich lieber noch einen Kaffee mehr trinken würde. Doch als der Startschuss fiel, war davon nichts mehr zu spüren. Schuhe klatschten auf nassem Asphalt, Atem wurde zu kleinen Wolken, und binnen Sekunden zog sich das Feld wie ein buntes Band durch die Straßen.

Nieselregen und vier Grad Celsius. Das Wetter zeigte sich am Samstagmittag nicht von seiner frühlingshaften Seite. Der Laufbegeisterung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Eisenberger Stadtlauf tat das keinen Abbruch. „Leider hat das Wetter nicht mitgespielt. Ich habe noch nie so wenige Nachmeldungen am Lauftag gesehen wie in diesem Jahr. Und dennoch haben wir beinahe 300 Starterinnen und Starter gehabt. Beim Schülerlauf über die 1000 Meter hatten wir trotz Regen sehr viele Leute an der Strecke. Insgesamt war der Stadtlauf deshalb auch wieder ein Erfolg“, sagte Ralf Matheis vom Lauf-Organisationsteam der TSG Eisenberg.

Enges Duell

Beim Hauptlauf über zehn Kilometer gab es bei den Männern ein spannendes Rennen. Die beiden Favoriten lieferten sich über weite Strecken ein ganz enges Duell. Letztlich gewann der „schnellste Briefträger aus Alzey“: Selama Tefamarian vom TV Alzey Laufteam. Die Digitaluhr stoppte beim 30-Jährigen bei 31:02,8 Minuten. Lange lief Lennart Nies vom TV Maikammer mit dem späteren Sieger an der Spitze. Der 39-Jährige, der sich erst vor kurzem mit persönlicher Bestzeit von 1:08:32 Stunden über die Halbmarathon-Distanz den deutschen Meistertitel in seiner Altersklasse M40 gesichert hatte, musste erst auf den letzten Metern abreißen lassen. Nies wurde in der Zeit von 31:07,9 Zweiter. Das Teilnehmerfeld bei den Männern war insgesamt stark besetzt – was wohl vor allem daran lag, dass der Eisenberger Stadtlauf diesmal zugleich das Rennen um die Pfalzmeisterschaft war. Nies durfte sich dann auch über den Pfalztitel freuen. Stadtlauf-Sieger Tefamarian kommt ja aus Rheinhessen.

Der Stadtlaufsieger: Selama Tefamarian vom TV Alzey . Foto: Robert Paul

Auch Nico Steißlinger vom ABC Ludwigshafen, der Ende Januar in Freinsheim über die zehn Kilometer einen Start-Ziel-Sieg gefeiert hatte, nahm teil und lief auf das Podest. Der Polizist beendete das Rennen mit der Zeit von 31:45,0 Minuten auf dem dritten Platz. „Das sind schon sehr gute Zeiten. Das ist absolutes Top-Niveau für die Pfalz gewesen“, sagte Ralf Matheis. Auch ein Lokalmatador mischte unter den Top Fünf mit. Hannes Ebener von der TSG Eisenberg zeigte eine sehr gute Leistung. Der 19-Jährige, der auf der Bahn schon gute Ergebnisse erzielt hat, belegte den fünften Platz. Mit 32:35,8 Minuten war Ebener nur sieben Sekunden langsamer als der Vierte Eric Nies (TV Maikammer). „Hannes ist noch nicht so lange bei den Zehn-Kilometer-Läufen auf der Straße dabei, aber das war schon eine sehr starke Leistung“, lobte auch Ralf Matheis. Und weitere Starter aus dem Donnersbergkreis hatten ebenfalls ordentliche Ergebnisse: Gregor Schreiner (35:40 Minuten) von der LLG Wonnegau wurde 19., sein Vereinskollege Jan Fuhrmann (35:43,2) 20. Sascha Christmann (37:10) vom LC Donnersberg belegte am Ende den 26. Rang.

Großer Vorsprung

Bei den Frauen setzte sich ebenfalls die Favoritin durch. Tanja Hellmann von LG Rülzheim gewann souverän. Die 33-Jährige lief mit 36:08,8 Minuten eine sehr starke Zeit und durfte sich nach dem Rennen Pfalzmeisterin über die zehn Kilometer nennen. Rebecca Riedel machte mit Platz zwei den Rülzheimer Triumph in Eisenberg perfekt. Die vier Jahre jüngere Teamkollegin von Tanja Hellmann kam in 37:31 Minuten ins Ziel. Beide hatten einen großen Vorsprung auf die Dritte Sarah Schmid vom TV Maikammer, die für die Strecke 40:01,2 Minuten benötigte. Katharina Dietz vom LC Donnersberg landete auf dem sechsten Platz bei den Frauen. Sie legte die Strecke von 40:16,8 Minuten zurück. Insgesamt kamen beim Hauptlauf über die zehn Kilometer 173 Starterinnen und Starter ins Ziel.

Tanja Hellmann (LG Rülzheim) setzte sich als Favoritin bei den Frauen durch. Foto: Robert Paul

„Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben vor allem die Strecke hier beim Stadtlauf gelobt“, sagte Ralf Matheis und erklärte: „Der Weg bei Gienanth wurde neu gemacht. Das haben alle Spitzenläufer und -läuferinnen auch positiv angemerkt.“ Für viele Läuferinnen und Läufer aus der Südpfalz war es ja die Premiere in Eisenberg. Matheis kann sich nun gut vorstellen, dass der ein oder andere gerne wieder kommt. „Das ist ja auch für die Norm-Qualifikation immer sehr wichtig“, sagte der Mitorganisator der TSG Eisenberg. Den Pfalzmeisterschaft-Mannschaftswettbewerb gewannen am Samstag die Frauen der LG Rülzheim und bei den Männern des TV Maikammer.

Lokalmatador siegt bei Schülern

Gute Stimmung herrschte trotz des Wetters auch beim Schülerlauf. Tim Schmitt von der TSG Eisenberg war in 3:16,1 Minuten der Schnellste über die 1000 Meter. Zweiter wurde sein Teamkollege Yaron Pailer (3:40,9). Platz drei belegte Raik Wolf (3:42,5) aus Göllheim. Die vereinslose neunjährige Yesmin Abed gewann den Wettbewerb bei den Schülerinnen mit der Zeit von 3:44,8 Minuten. Zweite wurde Amelie Meyer (3:45 Minuten) von TSG Eisenberg. Auf Rang drei landete Zoe Stumber (TPSV Enkenbach/3:53).