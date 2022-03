Nach zweijähriger corona-bedingter Pause ist es wieder soweit: Auf dem Mehrgenerationenplatz wird symbolisch ein drei Meter hoher Schneemann verbrannt. Der diesjährige Stabaus in Eisenberg ist aber anders als sonst.

Früher haben die Erziehungsberechtigten mit ihren Sprösslingen in den Kindergärten ihre Stabausstecken gebastelt. Das könne diesmal so nicht stattfinden, sagt Christopher Krill von der Verbandsgemeindeverwaltung. Nach wie vor versuchten die Kitas, die einzelnen Gruppen in ihren Einrichtungen wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus nicht zu vermischen. Daher dürfen die Eltern nicht kommen und helfen, die bunten Stabausstecken anzufertigen. Deshalb sind die Eisenberger Hexen eingesprungen und haben gebastelt. Gegen eine Spende können die Stecken erworben werden.

Kein Tanz, kein Gesang

Auch auf den Tanz der Kinder um den Schneemann oder musikalische Einlagen muss diesmal verzichtet werden. Die Kitas sind komplett aus der Planung und Vorbereitung herausgenommen. Trotz Infektionsrisiko soll das kleine Fest aber veranstaltet werden. Man appelliere an die Eigenverantwortung der Eltern, betont Krill, der für die Organisation zuständig ist.

Sonntagmittag geht der Schneemann in Flammen aufHerrn Winter, wie gewohnt vom CVJM gebaut und auf einen fahrbaren Untersatz gestellt, geht es am Sonntag, 27. März, an den Kragen. Um 13.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer auf dem Marktplatz. Hier gibt es die Stabausstecken und die Stadt spendiert die Brezeln dazu. Ab 14 Uhr wird der Schneemann zu Klängen der Eisenberger Blaskapelle über die Jakob-Schiffer-Straße und die Sandstraße zum Mehrgenerationenplatz geleitet. Dort heißt es endgültig: „Winter ade“. Die Blaskapelle wird dazu spielen und die Hexen kümmern sich um die Bewirtung.