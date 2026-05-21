Die gemischte Team der TSG Eisenberg verlor zum Auftakt und zum Ende des Turniers zweimal gegen den gleichen Gegner – zweimal relativ knapp.

Bei den deutschen Meisterschaften der Senioren im Prellball, die unlängst im niedersächsischen Dassel stattfanden, zeigte die TSG Eisenberg in der Altersklasse Männer 50, im Vorjahr DM-Dritter, eine starke Leistung. Ausrichter der Meisterschaften war der MTV Markoldendorf, der für tolle Rahmenbedingungen sorgte.

Für die deutschen Meisterschaften hatte sich die TSG Eisenberg als Zweitplatzierter der süddeutschen Meisterschaften qualifiziert und damit bereits im Vorfeld ihre starke Form unter Beweis gestellt. In diesem Jahr traten für die TSG die Spieler Norbert Eichenauer, Ernst Graf, Stefan Zollver, Matthias Hahn und Thorsten Kulick an. Es war wie bereits in den Vorjahren eine gemischte Mannschaft mit Spielern des TV Wartenberg-Rohrbach und der TSG Eisenberg.

Wieder in Endrunde der sechs Besten geschafft

Die Eisenberger Truppe startete mit einem schweren Auftaktspiel gegen den MTV Wohnste in das Turnier. Die Mannschaft aus Wohnste (zwischen Hamburg und Bremen) war für Eisenberg noch weitgehend unbekannt, da sie erst kürzlich aus der Altersklasse M40 in die M50 gewechselt war. In einer engen und umkämpften Partie musste sich die TSG hier knapp mit 27:32 geschlagen geben. Im zweiten Vorrundenspiel wartete mit Werder Bremen ein weiterer starker Gegner. Hier unterlag die TSG erwartungsgemäß deutlich mit 24:39. Anschließend zeigte die Mannschaft jedoch ihre Klasse: Gegen den TV Edingen gelang mit 37:24 ein klarer Erfolg. Auch gegen Gastgeber MTV Markoldendorf überzeugte das nordpfälzische Team und gewann mit 31:26. Durch die beiden Siege qualifizierte sich die TSG für die Endrunde der besten sechs Mannschaften Deutschlands.

Dort traf Eisenbergdann zunächst auf den bekannten Gegner SG Tempelhof-Charlottenburg. Lange Zeit verlief die Partie ausgeglichen, ehe sich die Berliner Mannschaft in der Schlussphase absetzen konnte. Die TSG verlor mit 25:31. Im Spiel um Platz fünf kam es erneut zum Duell mit dem MTV Wohnste. Diesmal war das Eisenberger Team aber deutlich besser auf den Gegner eingestellt und konnte in der zweiten Halbzeit sogar zwischenzeitlich mit einem Punkt in Führung gehen. Am Ende fehlte aber das nötige Quäntchen Glück – das Spiel ging denkbar knapp mit 26:27 verloren.

Trotz der beiden Niederlagen in der Endrunde kann die TSG Eisenberg auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken. Mit großem Einsatz, starken Spielen und einer geschlossenen Mannschaftsleistung erkämpfte sich das Team einen guten sechsten Platz bei den deutschen Meisterschaften der Senioren im Prellball.