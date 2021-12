In den vergangenen Tagen wurden im Eisenberger Stadtgebiet insgesamt 20 junge Bäume gepflanzt. Hierbei handelt es sich um einheimische Ahorne und Linden.

Mit dieser Aktion will die Stadt grüner werden. Wie Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet, sei es notwendig gewesen, kaputte Bäume zu ersetzen. So wurden entlang der Konrad-Adenauer-Straße bislang zwölf Bäume gepflanzt, die dann im Frühjahr mit den dort gesetzten Osterglocken die Straße zu einer kleinen Allee werden zu lassen. Auch am Marktplatz, in der Willy-Brandt-Straße und h in den Eisbachauen wurden junge Bäume gesetzt. Acht weitere Bäume sollen in den nächsten Monaten noch bis zum Kreisel an der Kerzenheimer Straße gepflanzt werden. Funck hat die Idee, dass Eisenbergs Bürger sich in einer Form an einer Patenschaft beteiligen und ein Auge auf die Bäume werfen. Vor kurzem hatte die Stadt eine zweckgebundene Spende in Höhe von 1000 Euro dafür verwendet, um im Wald ein durch Sturm beschädigtes Gebiet wieder aufzuforsten.