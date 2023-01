In den vergangenen Tagen war schwer etwas los in Eisenberg und der Region. Gleich mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche sind der Polizei gemeldet worden. Betroffen waren Ladengeschäfte, Wohnungen und Vereinsheime, auch Firmen – aber nicht immer waren die Diebe erfolgreich.

Bernd Stricker wunderte sich, als er am vergangenen Samstagmorgen den Lagerraum seines Spielwarengeschäftes „Putomo“ in der oberen Fußgängerzone betreten wollte: Die Außentür war nur angelegt. Dann bemerkte er, dass auch die feuerhemmende Stahltür, die den Kellerraum vom Treppenhaus trennt, ebenfalls offen stand. Als dann auch noch die Abschlusstür seines Lagerraumes ebenfalls offen war, rechnete er schon mit dem Schlimmsten. Immerhin: „Der Lagerraum wurde zwar durchsucht, aber soweit ich es überblicken kann, fehlt nichts“, berichtet Stricker auf RHEINPFALZ-Nachfrage. An der Eingangstür zum Ladengeschäft und im Innenraum war offenbar niemand gewesen. Der Sachschaden bei diesem Einbruch halte sich zum Glück in Grenzen, allerdings musste er die Türschlösser austauschen und kleinere Reparaturen vornehmen. Für Stricker ist das alles eine neue Situation. „Seit zweieinhalb Jahren bin ich hier, hatte nie Probleme.“

Wenige Tage später kam es dann erneut zu einem Einbruch. Diesmal hatten Unbekannte das Ladengeschäft von Finkler Raumausstattung in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg im Visier. In der Nacht zum Montag hatten sie nach Angaben der Polizei die Eingangstür zum Ladengeschäft aufgehebelt. Vermutlich mit einem Brecheisen gelang es dem oder den Einbrechern, sich Zugang zu verschaffen. „Die hatten es nur auf Bargeld abgesehen“, meinte Inhaberin Gudrun Müller im RHEINPFALZ-Gespräch. Die Einbrecher hätten in die Kasse gegriffen und einen kleineren Betrag an Wechselgeld entwendet. Was noch fehlte, war eine Handvoll Werbe-Kugelschreiber, so Müller. Der Laptop im Bürobereich passte hingegen wohl nicht ins Beuteschema der Einbrecher, so Finkler. Insgesamt habe sich der Sachschaden in Grenzen gehalten. Auch für Müller, die seit über 35 Jahren ihren Laden betreibt, sei die Situation völlig neu gewesen. Sie will nun reagieren und zusätzliche Sicherungsmaßnahmen ergreifen.

Polizei hofft auf Hinweise

Zu einem Einbruchsversuch kam es derweil in einem Friseursalon. Er hat sich laut Polizei zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Dienstag, 8.10 Uhr, ereignet. Die bislang unbekannten Täter versuchten offenbar die Eingangstür des Friseursalons aufzuhebeln und scheiterten. Weitere gescheiterte Einbruchsversuche hat die Polizei in Kerzenheim (Anfang Januar wurde versucht, in ein Vereinsheim einzubrechen) und in Göllheim registriert.

Die Polizei Kirchheimbolanden hat bislang keine Spur, die zu den Tätern führen. Polizeihauptkommissar Werner Schneider berichtet, dass seine Kollegen verstärkt ein Auge auf Eisenberg haben. Die Einbrüche deuten demnach auf Alleintäter hin, die nur den Blick aufs schnelle Geld haben. Schneider bittet die Bevölkerung darum, immer mit offenen Augen die Umgebung zu beobachten. Besonderes Augenmerk solle man auf fremde Personen oder Fahrzeuge richten. Bei Auffälligkeiten solle man die Polizei verständigen und keine Alleingänge unternehmen. „Das kann unter Umständen gefährlich werden“, mahnt der Polizeichef.

Auch Firmen betroffen

In eine Kategorie fallen Einbrüche, die sich zuletzt bei mehreren Firmen ereignet haben. So seien in der Zeit vom 17. Dezember, 16 Uhr, bis zum 19. Dezember, 6.57 Uhr, von einem Firmengelände im Gewerbegebiet Steinborn mehrere Tonnen Messing entwendet worden. Die bislang unbekannten Täter hatten das äußere Tor überwinden und sich so Zutritt auf das Firmengelände verschafft. Dort wurde dann ein weiteres Tor aufgebrochen und das Messing mit einem Stapler in einen Container verladen. Im Anschluss wurde der Container mit dem Diebesgut abtransportiert. Der Wert des Diebesguts liegt im sechsstelligen Bereich. Auch hier gibt es bislang keine Spuren, die zu den Tätern führen. „Dieser schwere Einbruchdiebstahl hat eine ganz andere Dimension als die Vorgänge in der Stadt“, meint Schneider. Hier seien vermutlich mehrere Täter mit Insiderwissen am Werk gewesen und auch logistisch habe dieser Diebstahl einiges an Professionalität erfordert. Hier wird nun die Frage sein, wie die Diebe die Beute an den Mann zu bringen versuchen, so Schneider. Auch hier hofft die Polizei auf Hinweise und Informationen von möglichen Zeugen.

Das Gleiche gilt für den Diebstahl, der sich auf der Baustelle in der Eisenberger Schulstraße zugetragen hat. Hier wurden zwischen den Jahren ein über zwei Zentner schwerer Rüttelstampfer, eine Schubkarre und Absperrmaterial gestohlen. Der aus Mainz stammende Bauherr Doro Riccitelli, der hier ein Wohngebäude mit sieben Wohnungen baut, ist erstaunt über den Diebstahl. „Das müssen mehrere Personen gewesen sein“, meinte er. Auch hier geht die Polizei davon aus, dass es wahrscheinlich Insider waren, die unter Umständen sogar auf Bestellung gestohlen haben könnten, so der Polizeichef aus Kibo. Genaueres wisse man derzeit jedoch nicht. Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Auch wenn man Eisenberg gerade im Fokus hat: Als einen Hotspot in Sachen Diebstahl und Einbrüche würde er Eisenberg nicht bezeichnen, so Schneider. Bei den Vorfällen handele es sich aber um teilweise erhebliche Straftaten, die man seitens der Polizei nicht auf die leichte Schulter nehme. Die langen Nächte und kalte Witterung würde von Kriminellen gerne genutzt, um ihr Unwesen zu treiben. Die Polizei werde ihre Streifenfahrten durch das nächtliche Eisenberg verstärken und hoffe auf Mithilfe durch die Bevölkerung.