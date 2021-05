Heute ist der Tag des Baumes. Ein Tag, an dem man sich die Frage stellt, wo in der Region eigentlich die besonderen Bäume stehen. Jene, die allen Irrungen und Wirrungen getrotzt haben. Die größten, ältesten und weit verbreitetsten. Förster Klaus Schulte-Hubbert kennt die Antworten.

Der älteste Baum in der Eistalregion ist sicher die Helinchen-Eiche in Steinborn. Doch wo der höchste Baum im Stumpfwald steht, ist selbst für den Waldfachmann Schulte-Hubbert nicht ganz einfach zu beantworten. Einige besonders alte und markante Eichen und Buchen fallen ihm zwar sofort ein, aber über solche Superlative habe er bisher nicht nachgedacht, sagt er.

In der Vergangenheit sei es von der Sensibilität der einzelnen Forstleute abhängig gewesen, einzelne besonders beeindruckende Bäume und Baumgruppen zu erhalten. Heute werden Biotopbäume, ganze Baumartengruppen und Waldrefugien ausgewiesen, markiert und landesweit genauestens erfasst, erklärt der Förster den Wandel in seinem Beruf. „Gerade diese Methusaleme unter den Bäumen erwecken bei genauerer Betrachtung Ehrfurcht. Ihre Dimensionen und Wuchsformen erzählen von einem langen und ereignisreichen Leben“, sagt er. Selbst ihre Narben und Beschädigungen bieten unzählige Lebensräume, hebt er hervor.

„Die höchsten Bäume sind nicht immer die ältesten“

Haben solche Bäume ihr natürliches Alter erreicht, sterben sie oft über Jahrzehnte ab und bieten selbst in diesem Stadium Lebensräume für Vögel, Fledermäuse, Insekten, Pilze, Moose und Flechten. „Die höchsten Bäume im Stumpfwald sind aber nicht unbedingt die ältesten“, stellt Schulte-Hubbert klar. „Hier muss man sich in den Douglasienbeständen umsehen.“ Diese Baumart aus Nordamerika, wurde hier nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt angepflanzt. Deshalb sind im Stumpfwald sind die Bestände maximal 80 Jahre alt. „Für manche Vertreter der reinen Lehre sind solche invasiven Baumarten schwer zu akzeptieren, denn durch die Eiszeiten veränderte sich die Vegetation in Europa im Vergleich zu der in Nordamerika. Die Ost-West-Barriere der Alpen führte zu Aussterben vieler Arten. In Amerika spielten die Rocky Mountains in ihrem Nord-Süd-Verlauf keine so entscheidende Rolle. Die Douglasie ist also keine heimische Baumart“, erklärt Schulte-Hubbert.

Bisher sei der Anbau der Douglasie in Europa aber eine Erfolgsgeschichte. In Zeiten des Klimawandels mit zunehmend trockeneren Sommern halte sie sich besser als die heimische Fichte. Es gebe bei der Douglasie bisher keine den Bestand bedrohenden Kalamitäten. „Die bisher vorhandenen Wollläuse und Schüttepilze konnten keine großen wirtschaftlichen Schäden anrichten. Es gibt aber keine Garantie, dass es so bleibt.“

Die Fichte im Stumpfwald sei in den letzten beiden Sommern großflächig von Buchdruckern und Kupferstechern zum Absterben gebracht worden. Sowas kennen die Förster bisher von Douglasien nicht. Deshalb setzen sie jetzt vermehrt auf Douglasien und andere trockenresistente Baumarten aus dem Mittelmeerbereich. Das Forstamt hat sich in Baumholder einen großen Zerreichen-Bestand angesehen und wird hier auch Versuche machen. „Wir alle lieben einfache Lösungen. Das Problem ist, dass es trockener wird. Die Lösung heißt, Baumarten aus trockeneren Gebieten anpflanzen. Der Zerreichenbestand war gesund und vertrug die Trockenheit besser als die heimischen Eichenarten. Woher soll aber ein wirtsspezifischer Schädling auf dem Balkan wissen, dass in Rheinland-Pfalz ein isolierter Bestand existiert. Solch ein isoliertes Opfer wäre selbst vor einem Coronavirus sicher. Allerdings könnte bei großflächigerem Anbau auch in globalisierten Zeiten, ein Schädling eingeschleppt werden, befürchten Schulte-Hubbert und seine Kollegen, die solche Erfahrungen schon machen mussten. Mit der Douglasie wurde in der Pfalz auch die Weymouthskiefer (Strobe) eingeführt. Erst erfolgreich. Dann wurde der Strobenblasenrost bestandsbedrohend. Heute gibt es nur noch einzelne Exemplare. Die Douglasienbestände haben innerhalb von 80 Jahren im Stumpfwald beachtliche Dimensionen erreicht. Baumhöhen von über 45 Metern kommen regelmäßig vor. Im Schwarzwald soll es sogar ein Exemplar mit über 60 Metern geben. In ihrer Heimat erreicht sie sogar das Doppelte. Mit 80 Jahren ist sie noch weit von ihrem natürlichen Höchstalter entfernt. In der Höhe wird das nicht mehr viel ausmachen. Ihr Wachstum geht dann in die Dicke. „Wir Menschen können das an uns selbst auch gut beobachten“, vergleicht der Förster.

Nachdenken über Nutzung der Bäume

So langsam müsse deshalb über die Nutzung solcher Bestände nachgedacht werden. Denn die Dimensionen von Sägegattern bei den Holzverarbeitern sei begrenzt. Das starke Holz muss gefällt, möglichst schonend aus dem Bestand gezogen und transportiert werden. Unter den Beständen wächst meist ausreichend Verjüngung. So hat man keine Folgeinvestitionen für Neupflanzungen habe. Einige der Douglasienbestände im Stumpfwald sind anerkannte Samenbestände. Hier darf Samen gewonnen werden, um die Bäume zu vermehren. So bleibe das Erbgut dieser Bäume erhalten, erklärt der Förster. „Wir müssen alle Funktionen des Waldes im Auge behalten und in Übereinstimmung bringen“, sagt Schulte-Hubbert. Bei den vielen Interessengruppen, die den Wald nutzen, sei das nicht immer einfach. Das Anspruchsdenken der Bevölkerung an den Wald sei enorm. Jede Interessengruppe habe wenig Verständnis, wenn ihre Maximalforderung nicht erfüllt wird. Doch die Nutzung des Waldes sei wichtig. Denn wo soll sonst der Zellstoff für das Klopapier in der nächsten Krise herkommen?, fragt er und wirbt so auch für den Holzeinschlag, der die großen Douglasien sicher bald treffen wird. Die am weitesten verbreiteten Baumarten sind in der Eistalregion übrigens die Buche und die Kiefer.

Zur Sache: Die Helincheneiche

Ihr Alter wird auf 500 Jahre geschätzt und sie gehört zur Region, alleine schon wegen der Sage, die sich um diese besondere Eiche rankt: die Helincheneiche in Steinborn. Der etwa zwölft Meter hohe Baum ist derzeit eingezäunt. Er gilt seit 1972 als Naturdenkmal. Laut der Forstverwaltung müsste diese Eiche der älteste Baum in der Eistalregion sein.

Die Helincheneiche steht Waldrand, am östlichen Ostende der nach ihr benannte Straße „An der Helincheneiche“. Zu Fuß ist der Baum nach wenigen Schritten nach dem Ende der ausgebauten Straße auf einem Waldweg zu erreichen. Da er mittlerweile in die Jahre gekommen ist, wurde ein Teil des Stamms mit Stützen versehen, um ihn dauerhaft erhalten zu können.

Zu ihrem Namen kam die Eiche wegen einer traurigen Liebesgeschichte. Das Helinchen soll der Sage nach die Tochter eines Bauern in Unterkerzenheim gewesen sein. Sie sollte mit dem Sohn eines reichen Bauern verheiratet werden, liebte angeblich aber den Oberjäger Anselm des Grafen Eberhard von Eberstein auf der Burg Stauf, deren Ruine etwa zwei Kilometer entfernt liegt. Als dies bekannt wurde, schickte der Graf nach einer Bitte der Eltern den Jäger in eine einsame Klause im Kerzenheimer Hinterwald, woraufhin Helinchen vor Kummer gestorben sein soll. Überliefert ist, dass die Leichenträger, als Helinchen bestattet werden sollte, ein irres Lachen hörten und das Gesicht des Mädchens im heimischen Hof gesehen haben sollen. Anselm fiel im Kampf gegen den Rau- und Wildgrafen im unteren Alsenztal. Das traurige Paar soll in Vollmondnächten unter der Eiche zu sehen sein.