Corona hat uns weiterhin fest im Griff. Obwohl Kontaktverbote und Schließungen von Geschäften und sonstigen Einrichtungen langsam gelockert werden und auch Kirchen und Moscheen unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen, ist nichts, wie es vorher war. In diesem Jahr fiel der Ramadan auf die Zeit vom 24. April bis 24. Mai – wie haben die Muslime diese besondere Zeit bewältigt?

Gülten Tan aus Eisenberg praktiziert ihre Religion in Corona-Zeiten mit ihrem Mann, ihrer 15-jährigen Tochter und dem 13-jährigen Sohn zu Hause. „Wir müssen nicht in die Moschee gehen, wir können alles auch zu Hause machen“, sagt sie. Nur der Kontakt zu den Freunden, die sie sonst in der Moschee getroffen habe, fehle schmerzlich. Überhaupt sei das Kontaktverbot derzeit das Schwierigste. „Meine Mutter sehe ich nur auf dem Balkon stehend und ich auf der Straße, das Umarmen fehlt mir sehr“, bemerkt sie.

Gebetet werde gemeinsam mit einem Imam, der im Internet den Koran lese. „Wir lesen dann mit oder – wer den Koran lesen kann - liest später die entsprechenden Verse nach“, erklärt Tan. Am Ende des Ramadans, in dem die Teilnehmenden nur vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang essen dürfen, sei ein großes Essen in der Familie und nicht wie sonst in der Moschee geplant – ihr Wohnzimmer würde dann zur Moschee zu Hause innerhalb der Familie. „Ich werde viel kochen, meine Tochter wird vermutlich viele Süßigkeiten zubereiten und auch mein Mann hilft bei den Vorbereitungen“, erzählt sie. Die Familie rücke in dieser Zeit stärker zusammen und habe viel gemeinsame Zeit – das sei vorher oft nicht möglich gewesen durch Schule und Arbeit.

Der Rhythmus hat sich gewandelt

Auch Ayla Yavas aus Steinborn begeht den Ramadan mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen (14 und zehn Jahre alt) in diesem Jahr zu Hause. „Das Fasten fällt leichter und zumindest in der Zeit, als mein Mann und ich noch nicht arbeiten mussten – wir sind beide Lehrer – haben wir uns unseren eigenen Alltag geschaffen“, meint sie schmunzelnd. Das Abendessen finde gegen 21 Uhr, also nach Sonnenuntergang, statt, ein kleines Frühstück folge gegen vier Uhr morgens. „Anfangs haben wir uns dazwischen schlafen gelegt, haben aber bald festgestellt, dass das unseren Rhythmus total durcheinander bringt und haben deshalb entschieden, durch die Nacht wachzubleiben und erst nach dem Frühstück ins Bett zu gehen“, erklärt sie die Situation. Damit komme die ganze Familie besser klar.

Seit ihr Mann und sie wieder arbeiten gingen, komme allerdings manchmal die Müdigkeit am Nachmittag durch. „Dann machen wir einfach ein kleines Mittagsschläfchen“, meint sie lachend. Auch ihr Sohn Emir (14 Jahre), der seit Wochen online beschult werde, habe sich für das Fasten entschieden. „Er schläft dann bis um die Mittagszeit, macht seine Hausaufgaben, wenn er am frühen Nachmittag wach ist und geht auch mal raus zum Radfahren mit einem Freund“, erzählt die Lehrerin. Die Familie esse dann gemeinsam nach Sonnenuntergang zu Abend und bleibe zusammen wach bis zum Frühstück. „Unser Tagesablauf ist einfach zeitlich verschoben und die Essenszeiten könnte man mit dem Intervall-Fasten vergleichen – sechs bis sieben Stunden darf man essen, die restlichen Stunden darf man nicht essen“, hat sie festgestellt. Ihr zehnjähriger Sohn Arda mache Kinderfasten, was bedeute, dass es tagsüber keine Süßigkeiten gebe, aber dass er etwas essen dürfe, wenn er um die Mittagszeit Hunger habe.

„Natürlich fehlt uns der engere Kontakt zu Familienangehörigen und Freunden“, bedauert sie. Die Jüngeren würden normalerweise den Älteren Besuche abstatten und würden dort meist mit Süßigkeiten, beispielsweise dem bekannten Baklava, empfangen. Alle seien festlich gekleidet und die Kinder bekämen Geschenke. „Es ist durchaus vergleichbar mit dem christlichen Weihnachtsfest“, meint sie.

In den letzten Tagen des Ramadan-Festes gingen die Kinder bisher auch immer von Tür zu Tür und sammelten Süßigkeiten ein – ähnlich wie an Halloween. „Auch das wird in diesem Jahr in dieser Form eher nicht möglich sein“, meint Yavas. Am Ende der Fastenzeit habe sie ein Phänomen festgestellt, das sie so erklärt: „Häufig stehen dann zu Bayram oder – wie manche es nennen Zuckerfest - die leckersten Gerichte in Hülle und Fülle auf dem Tisch, aber man ist schon nach einer Suppe satt, weil sich der Magen in der Zwischenzeit umgestellt hat und mit wesentlich weniger zufrieden ist.“