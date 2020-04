Eigentlich waren die Monate März bis Mai pickepackevoll im Kulturkalender der Stadt Eisenberg. Einige Veranstaltungen wurden nun verschoben, für andere wiederum ließ sich bislang kein neuer Termin finden. Eine Übersicht.

Keinen Erfolg hatte die Stadt bei dem Versuch, einen neuen Termin für die eigentlich für den 27. März anberaumte Aufführung der Komödie „Avanti! Avanti!“ zu finden. Sie gehörte zu den ersten Veranstaltungen der Stadt, die ob der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt wurden. „Die Stadt Eisenberg war bisher um einen Ersatztermin bemüht. Aufgrund des erneuten Verbots von Veranstaltungen bis Ende August sowie der Tatsache, dass die Theatergastspiele Fürth für diese Komödie ihre Schauspieler lediglich bis Mitte Mai verpflichtet hatten, müssen wir leider auch einen etwaigen Ersatztermin absagen“, sagt Christel Fellenberger, die bei der Stadt für das Kulturprogramm zuständig ist. Für Kartenbesitzer bestehe grundsätzlich die Möglichkeit der Ticketrückgabe gegen Erhalt eines Gutscheins beziehungsweise Rückerstattung des gezahlten Preises. Die Vorverkaufsstelle Reservix etwa setzt eine vierwöchige Frist ab Information des Kunden über den Ausfall der Veranstaltung. „Nach diesem Termin können leider keine Tickets mehr zurückgenommen werden“, so Fellenberger.

Mehr Erfolg hatte man bei der Veranstaltung „Night Fever – The Very Best Of The Bee Gees“, die eigentlich für den 16. Mai vorgesehen war. Nun wurde sie auf Samstag, 30. Januar 2021, verlegt. Die erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sofern vom Kunden gewünscht, besteht aber die Möglichkeit einer Stornierung. Auch hier ist die vierwöchige Frist bei der Vorverkaufsstelle zu beachten.

Auch Bosstime kommen später

Ebenfalls verlegt wurde die Open-Air-Veranstaltung „Bosstime - A Tribute to Bruce Springsteen and The E Street Band“, die am 20. Juni im Landschaftspark Gienanth in Eisenberg über die Bühne gehen sollte. Sie wird jetzt voraussichtlich am Samstag, 19. Juni 2021, stattfinden. Auch hier gilt: Die erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, eine Stornierung ist innerhalb der erwähnten Frist möglich.

„Wir bitten zu bedenken, dass jedes Ticket, das nicht zurückgegeben wird, in den Zeiten nach der Krise die Existenz der Veranstaltungsbranche und damit auch Ihr Erlebnis von attraktiven Events sichert“, so Fellenberger.