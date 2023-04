Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach wochenlanger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie beginnen nun wieder die Sitzungen der kommunalen Parlamente. Doch auch in diesem Bereich ist es nicht mehr alles so wie früher. Hygienevorschriften und Abstandsregeln gelten dann auch für die Mitglieder der verschiedenen Räte und Ausschüsse. Wir haben die Fraktionen gefragt, wie sie damit umgehen.

Die Frage nach dem Wie ist auch eine Frage nach dem Wo. Wer in Zukunft Sitzungen abhalten will, der braucht in Zukunft vor allem eines: Platz. So kommen die Mitglieder von Verbandsgemeinde- und Stadtrat,