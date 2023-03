Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

KuLaDig – hinter diesem eher sperrigen Projekt-Namen verbergen sich die Begriffe „Kultur“, „Landschaft“ und „digital“. In Eisenberg ist man gerade dabei, sein kulturelles Erbe in diesen Bereichen virtuell auf einer Internetplattform zu erfassen. Wir waren bei einem Termin in der Erdekaut dabei.

Als eine von elf Pilotgemeinden in Rheinland-Pfalz wurde auch die Stadt Eisenberg für die Internetplattform KuLaDig ausgewählt. Neben den „Digitalen Dörfern“