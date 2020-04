Zunächst wurde die Kerzenheimer Feuerwehr um 23.16 Uhr zu einer Brandnachschau in die Kirchgasse gerufen. „In Abwesenheit des Bewohners war vermutlich durch einen technischen Defekt unbemerkt ein Feuer in der Küche des Hauses ausgebrochen. Dieses war allerdings bei der Heimkehr des Mannes aufgrund von glücklichen Umständen und Zufällen schon selbst erloschen“, so Wehrführer Andreas Brauer. Trotzdem wurde das komplette Haus massiv durch Brandrauch geschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Der Bewohner konnte kurzfristig bei Bekannten unterkommen. Ausgerückt waren 16 Kerzenheimer Feuerwehrkräfte mit zwei Fahrzeugen. Vor Ort war auch eine Streife der Polizei Kibo im Einsatz. „Unsere Kameraden aus Rosenthal konnten aufgrund der vorgefundenen Lage den Einsatz bereits während der Anfahrt abbrechen“, so Brauer.

Gebrannt hatten wenige Stunden später auch ein Quad und eine Mülltonne in der Alfred-Nobel-Straße in Eisenberg. Hier war die Feuerwehr Eisenberg mit 9 Mann im Einsatz. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt.