Alles anders diesmal beim bundesweiten Tag der Architektur. Zwar findet die 25. Auflage dieser Veranstaltung am Wochenende statt – wegen Corona allerdings nur digital. Immerhin: Auch aus Eisenberg und Grünstadt gibt es virtuell Objekte zu bestaunen.

In Eisenberg mischt in diesem Jahr Oerlikon mit. Architekt Thomas Radenheimer hat für die Schweißtechnik-Firma in der Hauptstraße 1 einen zuvor leer stehenden Teil im ersten Obergeschoss