Kürzlich haben wir sie an dieser Stelle herausgefordert. Wir hatten unseren Fotografen Helmut Dell raus geschickt, um für uns ein spannendes Bilderrätsel zu organisieren. Thema: das rätselhafte Handwerk, passend zum 1. Mai. Und: Es war offenbar gar nicht so einfach. Jetzt wollen wir sie aber nicht länger auf die Folter spannen – hier sind die Lösungen.

Lösung Bild 1

Es ist immer wieder ein Moment der Spannung: Wird mein Fahrzeug die Abgasuntersuchung bestehen? Oder nicht? Bereits im Jahr 1985 wurde die Abgassonderuntersuchung (ASU) zunächst für Fahrzeuge mit Benzinmotoren eingeführt. Später folgten Prüfungen für Dieselmotore. Mittlerweile ist diese Prüfung fester Bestandteil der regelmäßigen Kraftfahrzeugüberwachung. Die meisten Werkstätten bieten diesen Service auch an und natürlich braucht man hierfür entsprechende Geräte. Gesucht wurde bei uns das Endstück des Saugrüssels, der an einem Rohr bei der Untersuchung in das Abgasrohr des Fahrzeuges gesteckt wird, und dann die Abgase ansaugt. Ein elektronisches Messgerät ermittelt dann die Abgaswerte. Inhaber Peter Boger von der Eistal Fahrzeugtechnik in Ramsen, demonstrierte uns, wie die Prüfung erfolgt.

Lösung Bild 2

Keine Frage: Eier gehören zu einem vernünftigen Frühstück dazu. Egal in welcher Form. Ob hartgekocht, als Spiegel- oder Rührei. Meinetwegen auch als Omelett. Und wie das im Leben so ist, ist Ei natürlich nicht gleich Ei. Selbst wenn es aus demselben Tier, dem Huhn in diesem Falle, stammt. Es gibt eben kleine, größere aber auch große Eier. Auf dem Arleshof bei Kerzenheim betreiben Markus Vorbeck und sein Team eine Eierfarm und jeden Tag muss eine Entscheidung getroffen werden, welches Ei eben groß oder klein ist. Hierzu gibt es neben dem Auge auch technische Hilfe: Seit 1967 ist dort eine Eiersortiermaschine installiert, die in all den Jahren vermutlich Millionen von Hühnereiern in verschiedene Gewichtsklassen sortiert hat. Die Eier werden ausgerichtet, nachdem sie mit einem Stempel bedruckt wurden, werden gewogen und schließlich in die richtige Sammelrinne weitergeleitet.

Lösung Bild 3

Zu einem der ältesten Handwerke zählt der Beruf des Schlossers. Während schon vor vielen Jahrzehnten glühendes Eisen mit dem Hammer auf einem Amboss mit schierer Muskelkraft verformt wurde, ist heute vor allem Präzision gefragt. Darüber hinaus stehen heute eine Menge von Materialien zur Verfügung, mit denen der moderne Schlosser umgehen muss. Mit modernen Schweißverfahren können beliebige Formen mit einander verbunden werden. Zum Einsatz kommt unter anderem auch unsere gesuchtes Objekt – ein magnetischer Schwenkwinkel. Bei der DESDO Metallbau GmbH in Steinborn nutzt Schlossermeister Dima Bertram den Schwenkwinkel, um die beiden Platten präzise so lange zu fixieren, bis sie letztlich zusammengeschweißt sind.

Lösung Bild 4

Das Brot zählt – zumindest in unseren Breitengraden – zu den wichtigen Grundnahrungsmitteln. Offenbar genoss man das erste Brot bereits in der Altsteinzeit. In Deutschland sind von früh bis spät abends die Regale der Bäckerei-Verkaufsstellen mit den unterschiedlichsten Broten gefüllt: Helle, dunkle, lange, kurze, runde, eckige. Geschnitten oder am Stück. Die Auswahl ist riesig. Vor einigen Jahren überlegte sich der Eisenberger Landwirt Rainer Heilmann, wie er sein Getreide am besten vermarkten kann. Er kam zu der Idee, Sauerteigbrot zu backen und ist mit seiner Handwerkskunst entweder in seinem Hofladen oder auf Wochenmärkten erfolgreich. Unser Rätsel zeigte die Kästen aus Blech, in die der Teig vor dem Backen gefüllt wird. Zuvor streicht Heilmann die Form mit Öl ein.

Die Gewinner

Eigentlich wollten wir an dieser Stelle den Gewinner des traditionellen 1. Mai-Rätsels verkünden und einen Überraschungspreis verlosen. Leider war unser Bilderrätsel diesmal wohl dann doch zu schwierig, leider hatte niemand die richtigen Lösungen gefunden. Wir danken aber allen RHEINPFALZ-Lesern fürs Mitraten und Mitknobeln.