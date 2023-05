Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Umweltschonende Beutel für Backwaren in Form von Brötchen, Brot und Baguette in drei verschiedenen Größen sind ab sofort in mehreren Bäckereien der Region für umweltbewusste Kunden erhältlich.

Damit hat der 23-jährige Eisenberger Jungunternehmer Jonas Frey eine seiner Ideen in die Tat umgesetzt und startet jetzt mit zunächst 300 Stück den praktischen Testlauf.