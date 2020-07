Eisenberg: KuLaDig – hinter diesem eher sperrigen Projekt-Namen verbergen sich die Begriffe „Kultur“, „Landschaft“ und „digital“. In Eisenberg ist man gerade dabei, das kulturelle Erbe der Stadt in diesen Bereichen virtuell auf einer Internetplattform zu erfassen. Wir waren bei einem Termin in der Erdekaut dabei.

Als eine von elf Pilotgemeinden in Rheinland-Pfalz wurde auch die Stadt Eisenberg für die Internetplattform KuLaDig ausgewählt. Neben den „Digitalen Dörfern“ ist dieses landesweite Projekt ein weiterer Baustein im Rahmen der Digitalstrategie der Verbandsgemeinde Eisenberg.

Das Leitthema für Eisenberg steht unter der Überschrift „Bodenschätze von der Römerzeit bis heute“, dabei stehen die Ausgrabungen am römischen Vicus, die Bergbaufolgelandschaft Erdekaut und der Gienanthsche Landschaftspark als bedeutende Zeugnisse der regionalen Industrie- und Wirtschaftsgeschichte im Mittelpunkt. Bis Ende des Jahres sollen dazu die vorhandenen Informationen und Kenntnisse gesammelt und digital verfügbar gemacht werden.

Drei Studentinnen unterstützen das Projekt

Dazu hat sich eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) und Verbandsgemeinde-Fachbereichsleiter Thorsten Hutzenlaub zusammengefunden und entsprechende Vorarbeit geleistet. Mit dabei sind Marie-Luise Selzer, die bei der VG für Digitalisierung zuständig ist, und Wolfgang Müller, der als zertifizierter Gästeführer seine umfangreichen Kenntnisse zur Geschichte des Tonbergba us beiträgt.

Unterstützt wird das Ganze von drei Studentinnen der Kulturwissenschaften an der Universität Koblenz. Im Rahmen eines Semesterprojektes helfen die angehenden Wissenschaftlerinnen beim Erstellen der Beiträge, die auf der KuLaDig-Plattform veröffentlicht werden. „Wir sind von dem Empfang und den Vorbereitungen, die getroffen worden waren, begeistert“, so ihr erster Eindruck. Demnächst interviewen sie Zeitzeugen, die noch Auskunft über die Blütezeit und Arbeitsweise des Tonbergbaus geben können. Kurze Filme, Fotos und Hörbeiträge werden ebenfalls vor Ort produziert.

Dafür erhält die Stadt im Rahmen des Förderprojektes eine Anschubfinanzierung von 1000 Euro. Drei Tage waren die Studentinnen vor Ort und konnten unter sachkundiger Führung die wichtigsten Anlaufpunkte direkt in Augenschein nehmen, wobei sie weitere Informationen aus der lokalen Wirtschafts- und Kulturgeschichte hautnah erfahren durften. Mit diesem digitalen Angebot sollen alle angesprochen werden, die sich für die Stadt und die Umgebung Eisenbergs interessieren.

Außer Touristen kann durch diese Möglichkeit vielleicht auch mancher Alteingesessene oder Neubürger etwas über seine Heimat erfahren, was er bisher noch nicht wusste oder kannte. Profitieren könnten auch die örtlichen Schulen, die auf diese Art ihren Schülern und vielleicht auch manchen Lehrern ihre nähere Umgebung zunächst digital und danach auch analog vermitteln können. Ziel des gesamten Projektes ist es, die kulturelle Vielfalt in Rheinland-Pfalz modellhaft zu erfassen und durch digitale wie multimediale Aufbereitung ausgewählter Objekte sichtbar und vielseitig nutzbar zu machen.

Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.kuladigrlp.net oder kuladig@uni-koblenz.de

