Um die geplante Erweiterung des Westpfalz-Klinikums geht es bei der Einwohnerversammlung am kommenden Donnerstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr in der Stadthalle an der Orangerie, Dr. Edeltraud-Sießl-Allee 2a. Vertreter des Klinikums werden an diesem Abend die Planung des Neubaus vorstellen, mit dem der Umzug der Abteilungen für Innere Medizin und Geriatrie möglich werden soll. Auch die Verkehrsführung zum Klinikum wird an diesem Abend Thema sein. Alle Interessenten sind dazu eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.