Nach zweijähriger Schließung und Umbauphase steht an diesem Wochenende im Dannenfelser Donnersberghaus Großes auf dem Programm: das als Museum und Ausstellungsort genutzte Gebäude feiert seine Wiedereröffnung. Gleichzeitig fällt der Startschuss zu einer Keltenausstellung.

Einen tieferen Einblick in Leben und Wirken der Kelten am Donnersberg zu ermöglichen – das ist das Motto, das sich der rein aus ehrenamtlichen Mitarbeitern bestehende Donnersbergverein auf die Fahnen geschrieben hat. Das Donnersberghaus sieht seine Aufgabe als Dokumentations- und Kommunikationszentrum rund um alle Themen zur Geschichte des Donnersberges. Es möchte als Ausstellungsort für Funde an historischer Stelle am Fuß des Donnersberges fungieren, die teils aus Grabungen am Donnersberg stammen und das Leben der Kelten repräsentieren. Relikte aus vergangener Zeit, die auf diese Weise ein Stück weit in der Gegenwart wieder aufleben.

Pandemiephase für Erneuerungsarbeiten genutzt

Vereinsmitglied Frank Löhnert richtet den Blick neben der aktuellen Arbeit des Vereins und der anstehenden Ausstellung aber auch auf die Geschichte des Donnersberghauses. Im Jahre 1825 als Schulgebäude errichtet, wurde es in dieser Funktion bis 1966 genutzt. Seit 1981 beheimatet es nach einer Grundsanierung den Donnersbergverein. Vor der Corona-Zeit habe es hier immer viele Vorträge, Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten gegeben. Die Phase, in der pandemiebedingt alle Aktivitäten entfielen, wurde dennoch sinnvoll genutzt. Über zwei Jahre wurden zwischenzeitlich erneut notwendig gewordene Renovierungsmaßnahmen und ein Umbau des Ausstellungsraumes im Obergeschoss des Gebäudes vorangetrieben. Hierfür hätten erfreulicherweise im Rahmen eines Soforthilfeprogrammes für Heimat- und landwirtschaftliche Museen Fördergelder aus Bundesmitteln zur Verfügung gestanden. Mit der Ausstellungseröffnung am 22. Oktober „beginnt wieder das Leben hier“, zeigt sich Löhnert erwartungsvoll. Der weitere Ausbau der Ausstellung und die Neugestaltung des Untergeschosses stünden dann als nächstes auf dem Plan.

Donnersberg spielt herausragende Rolle

Das Donnersberghaus und die Arbeit des Vereins gehörten auch zu den „vielen Mosaiksteinchens des neuen Tourismuskonzeptes des Kreises“, erläutert Löhnert. Der Donnersberg spielt eine herausragende Rolle im „Megatrend Tourismus“. In diesem Zusammenhang wurde er als eines der wichtigsten Elemente der Kampagne identifiziert. Aktuell wird dies in Arbeitsgruppen, die die Kreisverwaltung ins Leben gerufen hat, weiterentwickelt. Auch im persönlichen Leben Frank Löhnerts spielt die höchste Erhebung der Pfalz eine zentrale Rolle: „Ich bin wegen des Donnersberges sogar vor zwei Jahren privat hierher gezogen“, berichtet der Wander- und Naturfreund. Er habe dann das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden und sich aktiv in die Vereinsarbeit eingebracht.

Keltisches Leben nachempfunden

Zur Ausstellungseröffnung bietet man an beiden Wochenendtagen jeweils ab 14 Uhr ein umfangreiches Rahmenprogramm. Musikalisch von Harfenklängen von Peter Wucherpfennig begleitet, gibt es im Stundenrhythmus professionelle Führungen der „Keltenfreunde im Donnersbergverein“. Darsteller der „Hochwaldkelten Otzenhausen“ und der „Keltenfreunde Steinbach“ wollen in ihren Kostümen den Besuchern das keltische Leben nahebringen. Am ersten Tag der Ausstellung erwartet die Besucher zudem ein Fest-Vortrag der auch persönlich an Grabungen am Donnersberg schon beteiligten Archäologin Andrea Zeeb-Lanz. Thema des Vortrages wird die Architektur der Toranlagen in spätkeltischen Großstädten sein. Einer Kategorie, zu der die Siedlung am Donnersberg nicht nur aufgrund ihrer Größe zählte, sondern auch in ihrer Bedeutung als keltisches Zentrum eine wichtige Stellung einnahm.

Zu den wichtigsten Exponaten der Ausstellung zählt die Replik des berühmte Maskenkopf-Achsnagels. Besonders freue man sich aber auch über die Präsentation eines bislang in der keltischen Welt einzigartigen, figürlich verzierten Trinkhorn-Endbeschlages. Auch zahlreiche Originalfunde sowie Kopien von Kleinfunden und Werkzeugen sind Teil der Schau. Diese brächten den Museumsbesuchern auf besonders greifbare Weise das vielfältige Handwerk der Großstadt auf dem Donnersberg nahe.