Die Gemeinde Ilbesheim will in der Straße Auf der Heck von der Landesstraße 443 (Gauersheimer Straße) her auf der linken Seite in Richtung Spielplatz probeweise ein Parkverbot einrichten. So hofft die Gemeinde, die dort teils schwierige Situation in den Griff zu bekommen.

Die Straße Auf der Heck wird auch von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, darunter große Erntemaschinen und Traktoren, befahren, damit die Landwirte ihre Felder erreichen, Lohnunternehmer