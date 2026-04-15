Bei den Südwest-Mannschaftsmeisterschaften fahren die Ü50-Seniorinnen der TSG Zellertal den Titel ein und wiederholen ihren Vorjahrestriumph.

Jeder der vier Südwestverbände aus dem Saarland, Rheinland, Rheinhessen und der Pfalz meldet für den Wettbewerb normalerweise eine Mannschaft, die sich bei den Meisterschaften qualifiziert. Dies jedoch musste die TSG Zellertal schon gar nicht, weil in der Pfalz – abgesehen von den Zellertalerinnen – keine weiteres Team gemeldet wurde.

Damit waren die Zellertalerinnen allerdings nicht allein. Denn in der Pfalz sind die Altersklassenmeisterschaften nicht immer mit vier Mannschaften gefüllt. Grundsätzlich darf von jedem der vier pfälzischen Tischtennisbezirke ein Team gemeldet werden, das sogar in Form einer „Spielgemeinschaft“ zusammengesetzt werden kann. Die Spielgemeinschaft entsteht dadurch, dass Akteure ihre Spielberechtigung für die Seniorenspielklasse als ihre individuelle Spielberechtigung auf einen anderen Verein übertragen. Dennoch gibt es Seniorenspielklassen, die gar nicht ausgetragen werden. Selbst im Südwesten, beim Turnier der sogenannten Region 7, gibt es nicht, wie veranschlagt, aus jedem der vier Landesverbände einen Teilnehmer.

„Es muss aber wie immer alles gespielt werden“

Aus dem Saarland fehlte eine Mannschaft bei den Seniorinnen 50. Dies jedoch liegt regelmäßig nicht daran, dass keine Spielerinnen vorhanden sind, sondern dass die Vereine keine Mannschaften zu den größeren Verbandsveranstaltungen melden.

„Wir kennen die beiden Mannschaften aus dem vorherigen Jahr. Wir kennen sie, also streben wir auch in diesem Jahr wieder den Titel an. Aber wie immer muss alles gespielt werden“, meinte TSG-Mannschaftsführerin Silke Ermel noch vor dem Turnier am vergangenen Sonntag in Rheinböllen. Mit Leistenproblemen startete Silke Ermel in das Turnier, war aber dennoch positiv gestimmt, dass die Qualifikation für die deutschen Mannschaftsmeisterschaften möglich sein könnte.

Zum Auftakt ein 3:0 gegen die TTF Asbacher Land

Gegen die TTF Asbacher Land gab es zum Turnierauftakt einen deutlichen 3:0-Sieg. Gespielt wurde im Zweiermannschaftswettbewerb, was maximal zwei Einzel je Spielerin und ein Doppel bedeutete. Hatte eine Mannschaft drei Punkte, war das jeweilige Spiel gewonnen.

Sylke Bayer gewann zum Auftakt gegen die TTF-Akteurin Alexandra Bierbrauer in vier Sätzen, Silke Ermel baute die Führung gegen Gabriele Roth auf 2:0 aus. Weil auch im anschließenden Doppel beim 11:7, 11:7, 11:8 für die beiden Zellertalerinnen nichts mehr anbrannte, war zum Auftakt ein deutliches, aber auch erwartungsgemäßes 3:0 eingefahren. Weil danach auch die SG Langenhahn/Rothenbach gegen die TTF Asbacher Land mit 3:0 gewann, war klar, dass der Sieger der abschließenden Partie zu den deutschen Mannschaftsmeisterschaften fahren darf.

Die DM kann kommen

Gegen die SG Langenhahn/Rothenbach gewannen Sylke Bayer und Sylke Ermel die Einzel jeweils deutlich in drei Sätzen. Die beiden Oberliga-Spielerinnen legten dabei einige Punkte zwischen sich und ihre Kontrahentinnen. Im Doppel jedoch lagen Bayer/Ermel gegen Christiane Kaisers/Kornelia Braun nach einem 10:12 im ersten Satz im Rückstand.

Die abschließende Partie jedoch gewannen die TSG-Akteurinnen dennoch mit 3:1-Sätzen und buchten das Ticket zu den nationalen Meisterschaften. „Bei mir muss immer erst alles gespielt werden, um zu sagen, ja wir waren besser und hatten eigentlich keine Probleme“, bilanzierte Silke Ermel.