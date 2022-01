Gleich zwei Autofahrer, die sich unter dem Einfluss berauschender Mittel ans Steuer gesetzt haben, hat die Polizei am Wochenende im wahrsten Wortsinn aus dem Verkehr gezogen. Anzeichen auf Alkoholkonsum haben Beamte bei einem 58-Jährigen festgestellt, den sie in der Nacht auf Montag in Kirchheimbolanden kontrolliert haben. Ihm wurde auf der Dienststelle ebenso eine Blutprobe entnommen wie einem 30-Jährigen, bei dem sich am Freitagmittag in Lautersheim typische Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergeben hatten. Neben den Kosten für die Blutprobe wartet auf den Mann ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Zudem muss er im Nachgang zum Ordnungswidrigkeitenverfahren die sogenannte Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch die weitere Kosten entstehen.