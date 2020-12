Den von den Corona-Beschränkungen besonders betroffenen Senioren etwas Gutes tun und nebenbei auch noch den örtlichen Einzelhandel stärken: Diesen doppelt guten Zweck erfüllt eine Gutschein-Aktion, die der Albisheimer Gemeinderat einstimmig befürwortet hat. Unter Beteiligung der Gewerbegemeinschaft werden fast 3000 Euro in das Vorhaben investiert.

„Seit dem Frühjahr sind wir durch das Coronavirus mehr oder weniger eingeschränkt. Es setzt uns allen zu. Insbesondere sind unsere Senioren im Dorf davon betroffen“, betonte Ortsbürgermeister Ronald Zelt. Er verwies darauf, dass die älteren Mitbürger teilweise das Haus nicht mehr verlassen konnten beziehungsweise sollten, dass der traditionelle Altenausflug, „auf den sie sich immer so freuen“, und die in Kooperation mit dem Gesangverein ausgerichtete „geliebte Weihnachtsfeier“ abgesagt werden mussten. Verzichten müssten die Senioren auch auf die monatlichen, gut frequentierten „Altennachmittage“.

Damit sie sich von ihrer Gemeinde nicht im Stich gelassen fühlen, sollen alle Bürger. die über 70 Jahre alt sind, einen Seniorenbrief mit einem Geschenkgutschein erhalten. Mit der örtlichen Gewerbegemeinschaft habe man sich abgestimmt, um die Aktion gemeinsam durchzuführen. Diese bringt sich auch finanziell ein: Der neue erste Vorsitzende, Dennis Gerber, sicherte eine Beteiligung von 500 Euro seitens des Vereins und zusätzlich 350 Euro aus persönlichen Spenden von Gewerbetreibenden zu. Die Gemeinde will rund 2000 Euro beisteuern.

Die Gutscheine sollen – unabhängig vom neuerlichen Lockdown – bei Gewerbetreibenden beziehungsweise in Geschäften nach Wahl im Ort eingelöst werden können. „Unter dem Motto: ,Ich kaufe vor Ort’ tun wir etwas Gutes für unsere Senioren und für die Kaufkraft in der Gemeinde“, sah Zelt hier eine „Win-win-Situation“. Einzelheiten sollen noch mit der Gewerbegemeinschaft abgeklärt werden. Deren Mitglieder werden die Verteilung der Briefe an die knapp 300 Senioren vornehmen, versprach Gerber.

Zelt dankte der Händler-Gemeinschaft ferner für die von ihr organisierte Nikolausaktion an den beiden Kita-Standorten. Die Geschenke für die 80 Kinder und 20 Erzieherinnen seien coronabedingt jeweils an den Eingängen abgegeben worden. Immerhin aus der Entfernung durften die Kinder den Nikolaus sehen.