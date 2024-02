Am Dienstag, 13. Februar, müssen die Bestellungen der Freizeittaxen bis spätestens 12.30 Uhr erfolgen. Aus technischen Gründen, so die Kreisverwaltung, sei eine Bestellung am Nachmittag an diesem Tag nicht möglich. Ab Aschermittwoch laufe alles wieder normal. Für den Publikumsverkehr ist die Kreisverwaltung am Fasnachtsdienstag geschlossen.