In Dreisen wurde am Dienstag zwischen 15 und 21.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Fenster aufgehebelt. Die bislang unbekannten Täter durchwühlten im Haus sämtliche Räume. Welche Gegenstände konkret entwendet wurden, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06352 911-2700 zu melden.