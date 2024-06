Im Zeitraum von Donnerstag, 13. Juni, 20 Uhr, bis Freitag, 14. Juni, 5.30 Uhr, haben Unbekannte von einem Firmengelände in der Ramsener Straße in Eisenberg etwa eine Tonne Kupfer entwendet. Die Täter überwanden die äußere Zaunanlage und verschafften sich so Zutritt zum Firmengelände. Dort öffneten sie gewaltsam die Tür einer Betriebshalle, in der sich das Kupfer befand. Der Wert des entwendeten Edelmetalls liegt laut Polizei im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienlichen Angaben machen können, die vor allem große Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 9110 melden.